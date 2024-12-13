ВИДЕО | Хартман о закрытии госучреждений в сельских регионах: надеюсь, поставим это на тормоз
Министр регионального развития и сельского хозяйства Пирет Хартман (Социал-демократическая партия) подняла в правительстве вопрос о пересмотре планов закрытия в сельских регионах представительств государственных учреждений и представила соответствующий меморандум. Министр надеется, что это закрытие можно будет поставить на тормоз.
Хартман пояснила, что правительству был представлен обзор того, что планируют различные министерства и подчиненные им учреждения на ближайшие три года, а также обзор предложений, как предотвратить сокращение присутствия государства в сельских регионах.
„Было бурное обсуждение, куда и к чему мы идем, какими могут быть конкретные решения, о том, что стоит сейчас перед нами“, - сказала она.
Члены правительства смогли познакомиться с меморандумом, составленным Хартман и Союзом городов и волостей Эстонии (ELVL), и, по словам Хартман, состоялась активная и содержательная дискуссия.
„И у меня такое чувство, что когда мы сейчас обсуждаем различные вопросы, в том числе и то, как поддержать экономический рост, то всё больше на передний план выходит то, что надо уменьшить региональное неравенство и учитывать различные региональные аспекты“, - сказала министр.
„Те дебаты, которые мы сегодня в правительстве начали, заставили министров больше думать о том, как на самом деле не останавливать региональное развитие, а наоборот, продвигать его“, - поделилась своим впечатлением от дискуссии в правительстве Хартман.
Ранее Хартман уже говорила порталу Delfi, что необходимо провести анализ последствий всех планируемых закрытий представительств государственных учреждений в сельских регионах, а также продумать для этих регионов меры, которые бы компенсировали это закрытие.
Хартман надеется, что не все планируемые к закрытию представительства государственных учреждений придется закрывать. „Я очень надеюсь на то, что мы сможем здесь притормозить“, - сказала она.
Появятся региональные руководители
Как сказал министр регионального развития, хотя Ида-Вирумаа не получит нового специального представителя в его прежнем виде, зато сейчас находится в разработке система региональных представителей.
„К примеру, Министерство регионального развития и сельского хозяйства в этом году сократило три десятка человек, но мы вместо этого создаем должности четырех региональных руководителей на местах, чтобы лучше чувствовать потребности и интересы регионов, когда мы говорим о предпринимательстве и экономическом развитии“, - пояснила она.
Согласно этому плану, должны появиться представители в Идаском, Лыунаском, Центрально-Эстонском и Ляэнеском регионах. „В настоящее время проходит обсуждение этого вопроса. И завтра мы на местах встречаемся с двумя регионами, которые в данный момент составляют договор о сотрудничестве в области регионального развития“, - сообщила министр.
Хартман выразила надежду, что конкурсы по поиску региональных руководителей будут объявлены уже в следующем году.