ВИДЕО | Хартман о закрытии госучреждений в сельских регионах: надеюсь, поставим это на тормоз

Хартман пояснила, что правительству был представлен обзор того, что планируют различные министерства и подчиненные им учреждения на ближайшие три года, а также обзор предложений, как предотвратить сокращение присутствия государства в сельских регионах.

„Было бурное обсуждение, куда и к чему мы идем, какими могут быть конкретные решения, о том, что стоит сейчас перед нами“, - сказала она.

Члены правительства смогли познакомиться с меморандумом, составленным Хартман и Союзом городов и волостей Эстонии (ELVL), и, по словам Хартман, состоялась активная и содержательная дискуссия.

„И у меня такое чувство, что когда мы сейчас обсуждаем различные вопросы, в том числе и то, как поддержать экономический рост, то всё больше на передний план выходит то, что надо уменьшить региональное неравенство и учитывать различные региональные аспекты“, - сказала министр.

„Те дебаты, которые мы сегодня в правительстве начали, заставили министров больше думать о том, как на самом деле не останавливать региональное развитие, а наоборот, продвигать его“, - поделилась своим впечатлением от дискуссии в правительстве Хартман.

Ранее Хартман уже говорила порталу Delfi, что необходимо провести анализ последствий всех планируемых закрытий представительств государственных учреждений в сельских регионах, а также продумать для этих регионов меры, которые бы компенсировали это закрытие.

Хартман надеется, что не все планируемые к закрытию представительства государственных учреждений придется закрывать. „Я очень надеюсь на то, что мы сможем здесь притормозить“, - сказала она.

Появятся региональные руководители

Как сказал министр регионального развития, хотя Ида-Вирумаа не получит нового специального представителя в его прежнем виде, зато сейчас находится в разработке система региональных представителей.