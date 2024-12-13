Во вторник был опубликован государственный тендер на первый этап реконструкции Петербургского шоссе. В первую очередь будет реконструирован участок дороги между улицами Маяка и Вяйке-Паала. Предложения в рамках госпоставки можно подавать до 27 января.

Вице-мэр Таллиннского в сфере окружающей среды и коммунального хозяйства Пяртель-Пеэтер Пере сообщил Delfi, что на новом участке Петербургского шоссе будут отремонтированы проезжая часть, пешеходные переходы, уличное освещение, а также построен новый тротуар и велосипедная дорожка.

О реконструкции Петербургского шоссе говорят уже много лет, но начало проекта откладывалось. В последний раз Пере сообщил ERR в августе, что первый этап реконструкции начнется в октябре.

„Подготовка закупочной документации и согласование с различными ведомствами заняли больше времени, чем ожидалось. На данный момент тендер объявлен, и строительство начнется как можно скорее после подписания контракта“, — пояснил Пере задержку дорожных работ.

По словам Пере, строительные работы начнутся весной следующего года, а реконструкция участка дороги завершится летом 2026 года.

Также возможно изменение названия

Таллиннское коалиционное соглашение также предусматривает изменение названия Петербургского шоссе. В августе вице-мэр Пере сообщил Delfi, что в управе города нет соглашения об изменении названия бывшего Ленинградского, ныне Петербургского шоссе.

„Если мы со всеми обоснованиями переименовываем Московский бульвар, чем это будет отличаться от ситуации с Петербургским шоссе?“ - вопросшает Пере. „Россия нападает на своих соседей с 2008 года. Почему мы сохраняем название улицы, данное во время предыдущего нападения, оккупации, тогда как до 1948 года здесь была улица Суур-Раэвалла?“

По мнению Пере, например, можно было бы рассмотреть возможность переименования Петербургского шоссеи в Раквереское. „Думаю, мы могли бы это обсудить“, — сказал он.

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