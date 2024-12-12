Украинские СМИ: в Подмосковье убит разработчик ракет Х-69

Как сообщают источники этих СМИ в украинских спецслужбах и Силах обороны, Шатский убит возле города Котельники в Московской области, в Кузьминском лесопарке. „Это была спецоперация Главного управления разведки министерства обороны Украины“, — пишет „Украинская правда“.

Первым об убийстве Шатского утром 12 декабря сообщил в своем телеграм-канале журналист Александр Невзоров. Он опубликовал две фотографии убитого мужчины, который внешне похож на Шатского (фото и видео с ним доступны в открытых источниках, 1, 2 и 3). Невзоров также опубликовал посты московских телеграм-каналов, которые сообщили 10 декабря, что в Котельниках в районе Кузьминского лесопарка застрелен мужчина.

Издание „Важные истории“ геолоцировало место съемки видеороликов, появившихся в телеграм-каналах, и установили, что оно расположено в 10 минутах ходьбы от дома Шатского в Котельниках (его адрес известен из ранее появившихся данных утечек).

Авторы российской телепрограммы „Вести. Дежурная часть“ сообщили в ночь на 11 декабря, что очевидцы „отчетливо услышали звуки пистолетной стрельбы“ возле Кузьминского лесопарка около 21:00 10 декабря. Корреспондент программы сообщил, что очевидцы говорили о „некоем пострадавшем, который лежит без движения в лесу и не подает признаков жизни“. Прибывшие полицейские, по данным „Вестей“, не нашли тела пострадавшего. Корреспондент добавил, что за „безвинно убиенного в лесу человека“ могли принять „подозрительный предмет гардероба“ — темную куртку, лежащую на снегу.

На сайте конструкторского бюро „Марс“ сказано, что Михаил Шатский „участвовал в создании систем управления для 11 космических аппаратов“. Согласно сайту Московского авиационного института (МАИ), он преподавал на кафедре 705Б „Бортовая автоматика беспилотных космических и атмосферных летательных аппаратов“.