Таллинн предоставит ночным заведениям экспресс-тесты на наркотик

„Конечно, хотелось бы, чтобы случаев отравления напитков не происходило, но, к сожалению, такое все же случается. Отравление напитков означает тайное добавление наркотиков или алкоголя в напиток с целью повлиять на поведение человека. Чтобы снизить связанные с этим риски, город Таллинн решил поддержать пилотный проект по предоставлению экспресс-тестов на ГГБ“, – сказала советник по вопросам ночной жизни Таллинна Натали Метс.

Экспресс-тесты на так называемые пробковые напитки выявляют наличие ГГБ, но не гарантируют полной безопасности. Тесты не способны выявить другие вещества, которые могут быть использованы для отравления.

Экспресс-тесты предоставляются бесплатно и доступны, в частности, в клубах Paavli Kultuurivabrik, Club Hollywood, Klubi HALL, D3, Club Studio, Venus Club, Uus Laine, Tops, Möku и бар SUHE. Тесты будут доступны уже с этой пятницы.

В случае подозрения на отравление необходимо немедленно сообщить об этом сотрудникам заведения и при необходимости позвонить по номеру 112.

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