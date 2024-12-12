Полиция доставила в Эстонию скрывавшегося в Таиланде подозреваемого в наркопреступлениях(2)
В конце ноября полиция перевезла в Эстонию 41-летнего мужчину, сбежавшего отсюда в 2017 году из-за подозрения в преступлениях, связанных с наркотиками. Мужчина был пойман в Таиланде в 2022 году, и в результате международного сотрудничества полиции и успешной процедуры экстрадиции сейчас находится в СИЗО в Эстонии.
В октябре 2017 года 41-летнему эстоноземельцу предъявили подозрение в незаконном обороте группой лиц наркотических веществ в крупном размере. Согласно подозрению, он совершил преступление в Литве в 2017 году, когда вместе с еще одним мужчиной из группировки передал одному из своих соотечественников 1,5 килограмма кокаина, чтобы тот привез его в Эстонию.
Появился повод связать с преступлением пятерых мужчин, четверо из которых были арестованы полицией в октябре и ноябре того же года, и уже осуждены за это преступление. Местонахождение одного мужчины сразу установить не удалось, и в начале 2018 года полиция совместно с Ляэнеской окружной прокуратурой объявила его в международный розыск.
Полиция Таиланда арестовала мужчину в мае 2022 года в Паттайе за нарушение визовых правил и пребывание в стране дольше разрешенного срока. При этом местная полиция установила, что Эстония объявила мужчину в международный розыск через Интерпол. В сентябре 2022 года Минюст по дипломатическим каналам через МИД Эстонии подал запрос об экстрадиции.
Хотя власти Эстонии стараются как можно скорее доставить человека на родину, это не всегда может дать быстрый результат, а в зависимости от страны процедура экстрадиции может длиться годами. И в этом случае на протяжении многих лет МИД Эстонии неоднократно направлял ноты с просьбой об экстрадиции мужчины, однако процедура длилась почти два с половиной года. 28 ноября этого года власти Таиланда наконец передали мужчину эстонской полиции, которая забрала его обратно на родину. С разрешения суда мужчину взяли под стражу.
Глава Департамента международного судебного сотрудничества Министерства юстиции Астрид Лаурендт-Ханиоя заявила, что такие процедуры экстрадиции, заканчивающиеся положительным решением, ясно показывают, что международно-правовое сотрудничество эффективно работает, предлагая возможности даже в географически удаленных странах. „Это важно не только для расследования преступлений, но и для обеспечения доверия к правосудию“, - заявила она.
По мнению руководителя криминального бюро Ляэнеской префектуры Маргуса Распеля, этот пример подтверждает, что не стоит бежать от полиции в чужую страну, а разумнее отвечать за свои действия у себя на родине. „Полиция ежедневно сотрудничает на международном уровне с коллегами по всему миру. Наших беглецов поймали, и мы доставили их в суд в Эстонии из разных уголков мира, как из Азии, так и из Южной Америки“, - сказал он и добавил, что каждый год благодаря международному сотрудничеству задерживаются около 50 беглецов из других стран.
„Наш опыт показывает, что рано или поздно преступнику придется нести ответственность за свои действия, и бегство за границу является лишь временным решением. Для разыскиваемого лица побег за границу может означать, что ему придется провести длительное время в следственном изоляторе в чужой стране. Практика экстрадиции варьируется от страны к стране, и в зависимости от страны она может занять от нескольких месяцев до нескольких лет. Точно так же, как в нынешнем случае или, например, несколько лет назад в Панаме, где разыскиваемый провел в тюрьме больше года и очень хотел ускорить свое прибытие в Эстонию“, - сказал Распель.
По словам прокурора Ляэнеской окружной прокуратуры Мерри Тийтус, практика последних лет показывает, что международное сотрудничество как в Европе, так и с более удаленными странами становится все теснее. „Путешествие между странами также стало проще для подозреваемых в уголовных преступлениях, что, в свою очередь, затрудняет их поимку или расследование связанных с ними преступлений. Международное сотрудничество в рамках этой уголовной процедуры по экстрадиции подозреваемого в Эстонию показывает, что сотрудничество с отдаленными странами для расследования преступлений или поимки подозреваемых реально. Теперь, когда подозреваемый находится в Эстонии и находится под стражей, в отношении него продолжится досудебное производство, в ходе которого будут обработаны собранные материалы и решено, когда предъявить подозреваемому обвинение и направить уголовное дело в суд“, — сказала Тиитус.