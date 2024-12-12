Полиция доставила в Эстонию скрывавшегося в Таиланде подозреваемого в наркопреступлениях

В октябре 2017 года 41-летнему эстоноземельцу предъявили подозрение в незаконном обороте группой лиц наркотических веществ в крупном размере. Согласно подозрению, он совершил преступление в Литве в 2017 году, когда вместе с еще одним мужчиной из группировки передал одному из своих соотечественников 1,5 килограмма кокаина, чтобы тот привез его в Эстонию.

Появился повод связать с преступлением пятерых мужчин, четверо из которых были арестованы полицией в октябре и ноябре того же года, и уже осуждены за это преступление. Местонахождение одного мужчины сразу установить не удалось, и в начале 2018 года полиция совместно с Ляэнеской окружной прокуратурой объявила его в международный розыск.

Полиция Таиланда арестовала мужчину в мае 2022 года в Паттайе за нарушение визовых правил и пребывание в стране дольше разрешенного срока. При этом местная полиция установила, что Эстония объявила мужчину в международный розыск через Интерпол. В сентябре 2022 года Минюст по дипломатическим каналам через МИД Эстонии подал запрос об экстрадиции.

Хотя власти Эстонии стараются как можно скорее доставить человека на родину, это не всегда может дать быстрый результат, а в зависимости от страны процедура экстрадиции может длиться годами. И в этом случае на протяжении многих лет МИД Эстонии неоднократно направлял ноты с просьбой об экстрадиции мужчины, однако процедура длилась почти два с половиной года. 28 ноября этого года власти Таиланда наконец передали мужчину эстонской полиции, которая забрала его обратно на родину. С разрешения суда мужчину взяли под стражу.

Глава Департамента международного судебного сотрудничества Министерства юстиции Астрид Лаурендт-Ханиоя заявила, что такие процедуры экстрадиции, заканчивающиеся положительным решением, ясно показывают, что международно-правовое сотрудничество эффективно работает, предлагая возможности даже в географически удаленных странах. „Это важно не только для расследования преступлений, но и для обеспечения доверия к правосудию“, - заявила она.