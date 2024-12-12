Таллинн отметил выдающихся работников здравоохранения. Смотрите, кто получил грамоты!
11 декабря, на торжественном мероприятии в Ратуше Таллиннская городская управа и Департамент социальной помощи и здравоохранения выразили признание и благодарность выдающимся работникам здравоохранения 2024 года.
„Работники сферы здравоохранения выполняют свою работу профессионально, с заботой и эмпатией. Мы искренне благодарны всем, кто ежедневно делает все возможное для поддержания здоровья и благополучия жителей Эстонии. В этом году мы хотим выразить признательность тем представителям таллиннской системы здравоохранения, которые были отмечены своими коллегами и стали примером для всех нас“, – сказал вице-мэр Карл Сандер Казе.
Среди представленных к награде работников здравоохранения коллеги особенно отмечали их профессионализм, широкий кругозор, открытость и умение работать в команде. Отдельного признания удостоились те, кто активно способствуют развитию системы здравоохранения и играют важную роль в подготовке новых кадров.
Благодарственную грамоту от Таллиннской горуправы получили: Леэ Таммемяэ и Анника Эаметс (Восточно-Таллиннская центральная больница), Эдикайу Арулаане и Катрин Олман (Западно-Таллиннская центральная больница), Лаура Кейдонг (OÜ Perearst Piret Innos), Нонна Гетман (OÜ Rada Koduõendus), Кюльви Петерсон (Perearst Külvi Peterson OÜ), Марика Пауметс и Пирет Мюльнер (Северо-Эстонская региональная больница), Керту Румянцев (SA Tallinna Koolitervishoid), Анне Ээрма и Эне Арувеэ (Tallinna Hambakliinik), Айн Сиймон и Таави Мяэсепп (Tallinna Kiirabi), Сильви Пладо и Майре Ульм (Таллиннская детская больница), Ингрид Кроони и Ольга Умеренкова (Tallinna Perearstikeskus).