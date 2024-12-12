Таллинн отметил выдающихся работников здравоохранения. Смотрите, кто получил грамоты!

„Работники сферы здравоохранения выполняют свою работу профессионально, с заботой и эмпатией. Мы искренне благодарны всем, кто ежедневно делает все возможное для поддержания здоровья и благополучия жителей Эстонии. В этом году мы хотим выразить признательность тем представителям таллиннской системы здравоохранения, которые были отмечены своими коллегами и стали примером для всех нас“, – сказал вице-мэр Карл Сандер Казе.