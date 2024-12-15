Экономика
15.12.2024, 14:54

Госсуд лишил предпринимателя 1,4 миллиона евро. Тот намерен идти в Европейский суд

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На фотографии 2012 года старая скотобойня в Адавере, которую компания Kaavere Kaubandus хотела снести и дважды подавал заявку в PRIA на получение субсидии для строительства новой. Но не получила
На фотографии 2012 года старая скотобойня в Адавере, которую компания Kaavere Kaubandus хотела снести и дважды подавал заявку в PRIA на получение субсидии для строительства новой. Но не получила
ФОТО: Kaavare Kaubandus OÜ

PRIA отказался выдать предпринимателю инвестиционную субсидию на строительство скотобойни. Окружной суд присудил выплатить компании компенсацию за неполученный доход в размере 1,4 миллиона евро. Однако Государственный суд снизил размер компенсации до 1250 евро.“Присужденная сумма смехотворно мала и выглядит как издевка, учитывая обстоятельства спора“, - недоволен бизнесмен Меэлис Мармор, который рассматривает возможность обращения в Европейский суд.

Государственный суд согласился с окружным судом в том, что предприниматель остался в результате противоправных решений Департамента сельскохозяйственных регистров и информации (PRIA) 2012 и 2013 годов без неполученного дохода, но в принятом в конце ноября решение счел, что весь неполученный доход не подлежит возмещению, и сумма в 1,4 миллиона евро, присужденная предпринимателю окружным судом, является чрезмерной.

„В случае получения субсидии предприниматель должен был бы взять на себя обязательства и риски, инвестируя в проект, на который были запрошены деньги“, - говорится в решении, в котором Коллегия по административным делам Госсуда подчеркивает, что цель субсидии не заключается в обогащении без ответного исполнения обязательств. „Так как предприниматель инвестировал всего 1000 евро, Госсуд обязал PRIA выплатить компенсацию в размере сделанных инвестиций вместе с предполагаемой от них прибылью, то есть в общей сложности 1250 евро“.

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