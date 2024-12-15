Госсуд лишил предпринимателя 1,4 миллиона евро. Тот намерен идти в Европейский суд(1)
PRIA отказался выдать предпринимателю инвестиционную субсидию на строительство скотобойни. Окружной суд присудил выплатить компании компенсацию за неполученный доход в размере 1,4 миллиона евро. Однако Государственный суд снизил размер компенсации до 1250 евро.“Присужденная сумма смехотворно мала и выглядит как издевка, учитывая обстоятельства спора“, - недоволен бизнесмен Меэлис Мармор, который рассматривает возможность обращения в Европейский суд.
Государственный суд согласился с окружным судом в том, что предприниматель остался в результате противоправных решений Департамента сельскохозяйственных регистров и информации (PRIA) 2012 и 2013 годов без неполученного дохода, но в принятом в конце ноября решение счел, что весь неполученный доход не подлежит возмещению, и сумма в 1,4 миллиона евро, присужденная предпринимателю окружным судом, является чрезмерной.