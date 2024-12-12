В Швеции закрыли дело об изнасиловании, которое связывали с Мбаппе

Прокуратура закрыла дело об изнасиловании в отеле Стокгольма, в котором в октябре останавливался нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе, сообщила прокурор Марина Чиракова, которую цитирует Aftonbladet.

Чиракова заявила, что собранных доказательств оказалось недостаточно, а истица больше не желает участвовать в расследовании. Мбаппе по этому делу не допрашивали, поскольку не предъявляли ему подозрения, отметили в прокуратуре, передает РБК.

Расследование проводилось по жалобе женщины на изнасилование в отеле, где останавливался Мбаппе, 10 октября. Тогда футболист из-за травмы вместо сборной поехал с друзьями в Швецию.

Шведская прокуратура выпустила пресс-релиз о начале предварительного расследования после подачи жалобы на изнасилование, не упомянув имя игрока сборной Франции. Однако вскоре появилась информация, что изнасилованная женщина назвала Мбаппе виновником случившегося.

За доказанное изнасилование в Швеции предусмотрено наказание до 6 лет лишения свободы, пишет Le Parisien со ссылкой на Уголовный кодекс Швеции. Наказание может быть как сокращено до 3 лет, так и увеличено до 10 лет при отягчающих обстоятельствах.

По данным Шведского национального совета по предупреждению преступности, средняя продолжительность тюремного заключения за изнасилование в 2019 году составила около 27 месяцев.

Газеты Aftonbladet и Expressen писали, что Мбаппе является объектом расследования, но в прокуратуре его имя не называли. Сам Мбаппе заявлял, что новости фейковые, а его адвокат сообщала о планах подать иски о клевете.

Килиан Мбаппе Лоттен — французский футболист, нападающий клуба „Реал Мадрид“ и капитан сборной Франции. Считается одним из лучших игроков мира. Чемпион мира и лучший молодой игрок чемпионата мира 2018 года. На чемпионате мира 2022 года стал лучшим бомбардиром (8 голов).

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