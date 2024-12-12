Непосредственный участник громкого скандала с эстонской фирмой Planet42 стал подозреваемым по уголовному делу

По словам Стевена Рехелема, начальника Идаского отдела Бюро по расследованию экономических преступлений Центральной криминальной полиции, Центральная криминальная полиция подозревает 42-летнего мужчину в экономической деятельности без соответствующего разрешения. Сотрудники полиции провели сегодня в различных местах, связанных с деятельностью подозреваемого, следственные действия.