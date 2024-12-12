ЧП и криминал
12.12.2024, 14:55

Непосредственный участник громкого скандала с эстонской фирмой Planet42 стал подозреваемым по уголовному делу

 
Яак Роосааре
Яак Роосааре
ФОТО: Kiur Kaasik | Delfi Meedia

Яак Роосааре, который составил для прогоревшего с большим треском стартапа Planet42 синдицированный кредит, признан подозреваемым по уголовному делу, пишет Eesti Ekspress.

По словам Стевена Рехелема, начальника Идаского отдела Бюро по расследованию экономических преступлений Центральной криминальной полиции, Центральная криминальная полиция подозревает 42-летнего мужчину в экономической деятельности без соответствующего разрешения. Сотрудники полиции провели сегодня в различных местах, связанных с деятельностью подозреваемого, следственные действия.

Насколько известно изданию Eesti Ekspress, подозреваемым по уголовному делу является Яак Роосааре, заявление о возможном преступлении в прокуратуру подала Финансовая инспекция.

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