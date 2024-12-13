13.12.2024, 12:35
Трагический конец эстонского мини-зоопарка: водка лилась рекой, пока огонь уничтожал хутор, оставив без крова людей и животных
Защитница животных: „Словно на кладбище попала!“
ФОТО: | Eestimaa loomakaitse liit
„В каком-то смысле даже хорошо, что так случилось“, - сказала Кристи Метса, руководитель южного отделения Эстонского общества защиты животных, помогая поздно вечером в среду, 11 декабря, вывозить животных и птиц, оставшихся без крова в результате пожара, случившегося на хуторе Nugise hobitalu в Тартуском уезде.
Nugise hobitalu был включен в список действующих в Эстонии мини-зоопарков. Правда, по словам местных жителей, соседи заботились о животных больше, чем сами хозяева. По словам хозяйки хутора, трагический инцидент произошел из-за пристрастия ее мужа к горячительным напиткам.
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