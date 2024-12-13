ЧП и криминал
13.12.2024, 12:35

Трагический конец эстонского мини-зоопарка: водка лилась рекой, пока огонь уничтожал хутор, оставив без крова людей и животных

 
Защитница животных: „Словно на кладбище попала!“
После пожара по двору хутора разгуливали уцелевшие куры.
После пожара по двору хутора разгуливали уцелевшие куры.
ФОТО: Kristi Metsa | Eestimaa loomakaitse liit

„В каком-то смысле даже хорошо, что так случилось“, - сказала Кристи Метса, руководитель южного отделения Эстонского общества защиты животных, помогая поздно вечером в среду, 11 декабря, вывозить животных и птиц, оставшихся без крова в результате пожара, случившегося на хуторе Nugise hobitalu в Тартуском уезде.

Nugise hobitalu был включен в список действующих в Эстонии мини-зоопарков. Правда, по словам местных жителей, соседи заботились о животных больше, чем сами хозяева. По словам хозяйки хутора, трагический инцидент произошел из-за пристрастия ее мужа к горячительным напиткам.

Пожар на хуторе Nugise hobitalu, который уже давно доставлял немало хлопот соседям, защитникам животных и чиновникам Департамента сельского хозяйства и продовольствия, случился вечером во вторник, 10 декабря. Огонь уничтожил строения за считанные минуты. Хотя в огне погиб только павлин, можно сказать, что люди и животные спаслись чудом. До позднего вечера в окрестных полях и лесах пришлось ловить зверей и птиц. Найти удалось не всех, до сих пор неизвестно, что стало с индюком и хорьком.

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