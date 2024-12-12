При тушении пожара спасатели обнаружили труп мужчины
Рано утром 12 декабря в Центр тревоги сообщили о пожаре в многоквартирном доме в Выру. В ходе тушения спасатели обнаружили труп человека.
В 04.16 в Центр тревоги сообщили о задымлении подъезда в одном из домов на улице Юри в Выру, дым проник в квартиру звонившего, сработал датчик задымленности.
Еще один позвонивший в Центр тревоги сообщил о том, что из окна квартиры на третьем этаже вырывается пламя. Ко времени прибытия спасателей открытого горения не было, но когда открыли дверь, огонь получил кислород.
Спасатели в специальном снаряжении осмотрели квартиру, но жильца квартиры сразу найти не удалось. Пожарные выяснили его возможное местонахождение, и при повторном осмотре квартиры за сгоревшей кроватью был найден мертвый мужчина.
Пожар был ликвидирован к 05.25.
Находившихся в соседней квартире людей попросили покинуть жилище, помещения проветрили. Был проверен также чердак дома. От воды пострадала расположенная ниже квартира. Состояние здоровья одного из жильцов проверили медики скорой помощи. Спасатели проверили и другие квартиры дома, в них дыма не было. Обгоревшие и разбитые оконные рамы сгоревшей квартиры были демонтированы, чтобы они не представляли опасность для людей, проходящих по улице. Одна комната в квартире выгорела и практически уничтожена.
Спасатели завершили свою работу в 06.54. На месте инцидента работали профессиональные пожарные Выру, Вастселийна и Пылва, а также добровольные спасатели Ласва.
Спасатели еще раз напоминают, что только находящийся в рабочем состоянии датчик может своевременно предупредить о пожаре. Спасатели просят проверить и убедиться, что у вас, ваших соседей и близких имеются датчики задымления и угарного газа. Датчик дыма может спасти жизнь.
Чтобы защитить себя, близких и окружающую среду, важно соблюдать правила пожарной безопасности.
Основные правила осторожного обращения с огнем:
Не оставляйте огонь без присмотра. Это касается костров, свечей, газовых плит и любых источников огня.
Храните воспламеняющиеся предметы вдали от огня. Легковоспламеняющиеся жидкости, ткани и бумаги должны быть подальше от источников тепла.
Держите спички и зажигалки вне доступа детей. Маленькие дети могут не осознавать опасность огня, поэтому важно объяснять им правила безопасности.
Следите за состоянием электроприборов. Не используйте поврежденные розетки, шнуры или приборы. Отключайте устройства, когда они не используются.
Не разжигайте костры в не предназначенных для этого местах. Особенно в лесу или на природе: это может привести к масштабным пожарам. Убедитесь, что костер полностью потушен перед уходом.
Пользуйтесь огнетушителем или водой в случае необходимости. Держите под рукой средства для тушения пожара, если вы работаете с открытым огнем.
Будьте осторожны с сигаретами. Не бросайте окурки на землю, особенно в сухую погоду.