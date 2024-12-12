При тушении пожара спасатели обнаружили труп мужчины

В 04.16 в Центр тревоги сообщили о задымлении подъезда в одном из домов на улице Юри в Выру, дым проник в квартиру звонившего, сработал датчик задымленности.

Еще один позвонивший в Центр тревоги сообщил о том, что из окна квартиры на третьем этаже вырывается пламя. Ко времени прибытия спасателей открытого горения не было, но когда открыли дверь, огонь получил кислород.

Спасатели в специальном снаряжении осмотрели квартиру, но жильца квартиры сразу найти не удалось. Пожарные выяснили его возможное местонахождение, и при повторном осмотре квартиры за сгоревшей кроватью был найден мертвый мужчина.

Пожар был ликвидирован к 05.25.

Находившихся в соседней квартире людей попросили покинуть жилище, помещения проветрили. Был проверен также чердак дома. От воды пострадала расположенная ниже квартира. Состояние здоровья одного из жильцов проверили медики скорой помощи. Спасатели проверили и другие квартиры дома, в них дыма не было. Обгоревшие и разбитые оконные рамы сгоревшей квартиры были демонтированы, чтобы они не представляли опасность для людей, проходящих по улице. Одна комната в квартире выгорела и практически уничтожена.

Спасатели завершили свою работу в 06.54. На месте инцидента работали профессиональные пожарные Выру, Вастселийна и Пылва, а также добровольные спасатели Ласва.

Спасатели еще раз напоминают, что только находящийся в рабочем состоянии датчик может своевременно предупредить о пожаре. Спасатели просят проверить и убедиться, что у вас, ваших соседей и близких имеются датчики задымления и угарного газа. Датчик дыма может спасти жизнь.

Чтобы защитить себя, близких и окружающую среду, важно соблюдать правила пожарной безопасности.

Основные правила осторожного обращения с огнем: