Небольшой Йыхви может стать площадкой для большого кино: Эксперты киноиндустрии и стартапы объединили силы ради инноваций

Директор кинофестиваля „Темные ночи“ (PÖFF) Тийна Локк-Трамберг выразила надежду в результате этой инициативы увидеть технологические разработки, которые изменят мир. „Кино — любопытный феномен. Когда фильм выходит в прокат, мы обсуждаем его художественность, и по большей части нас не волнует, на какие деньги, с какой командой и – что особенно важно в наши дни – какой техникой он был снят. Качество фильма во многом зависит от используемой техники, и в этом для меня главная прелесть и важность акселератора IDA Hub – здесь традиционное кино и его потребности и новейшие технологические достижения собраны воедино, и будем надеяться, что это примут во внимание во время совместных мозговых штурмов. Прежде всего, я с нетерпением жду нестандартного подхода и, возможно, принципиально новых новых технологических разработок, которые могут родиться в результате этого симбиоза“, — прокомментировала Локк-Трамберг.