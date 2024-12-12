Небольшой Йыхви может стать площадкой для большого кино: Эксперты киноиндустрии и стартапы объединили силы ради инноваций(3)
Весной этого года в Йыхви, Ида-Вирумаа, начал работу Инновационный центр кино и мультимедиа IDA Hub, который создает возможности для обслуживания международного кинопроизводства в Эстонии и тем самым поддерживает развитие аудиовизуальной сферы. В целях усиления синергии кино и технологий была создана Консультативная палата, в которую вошли ведущие эксперты в этой области и представители стартап-индустрии.
Членами палаты стали Тийна Локк-Трамберг, Катре Валгма, Анти Рейнталь, Маарит Мяэвер-Эллер, Мадис Тюур, Эско Рипс, Кристофер Пийр, Каупо Карелсон и Алвар Кыуэ.
Роль и цель Консультативной палаты заключаются в предоставлении информации, консультировании, наведении мостов сотрудничества и обеспечении устойчивого развития акселератора кинопроизводства. У членов Консультативной палаты есть возможность продвигать инновации и поддерживать появление новых технологических компаний в сфере кино и мультимедиа. Кроме того, участники имеют уникальную возможность отдавать собственные „заказы“ стартап-сектору для поддержки инновационных задач киноиндустрии.
Директор кинофестиваля „Темные ночи“ (PÖFF) Тийна Локк-Трамберг выразила надежду в результате этой инициативы увидеть технологические разработки, которые изменят мир. „Кино — любопытный феномен. Когда фильм выходит в прокат, мы обсуждаем его художественность, и по большей части нас не волнует, на какие деньги, с какой командой и – что особенно важно в наши дни – какой техникой он был снят. Качество фильма во многом зависит от используемой техники, и в этом для меня главная прелесть и важность акселератора IDA Hub – здесь традиционное кино и его потребности и новейшие технологические достижения собраны воедино, и будем надеяться, что это примут во внимание во время совместных мозговых штурмов. Прежде всего, я с нетерпением жду нестандартного подхода и, возможно, принципиально новых новых технологических разработок, которые могут родиться в результате этого симбиоза“, — прокомментировала Локк-Трамберг.
Цель инновационного центра кино и мультимедиа IDA Hub - поддержка развития тандема талантов в области кино и технологических решений. Сильная сторона IDA Hub — комплексные решения и возможность связать развитие технологий с потребностями киноиндустрии. Действующий в центре акселератор кино и мультимедиа под руководством стартап-инкубатора Технополя помогает стартапам разрабатывать технологические продукты, предоставляя им обучение, наставническую поддержку и доступ к международной сети.
Ольга Курдовская, возглавляющая программу акселератора, отметила, что создание консультативной палаты является существенным шагом. „Это важно для продвижения инноваций как в местной, так и в международной киноиндустрии, поскольку технологии, в том числе искусственный интеллект, оказывают серьезное влияние на производство и прокат фильмов, изменяя весь процесс от идеи до премьеры. Объединив знания деятелей стартап-сектора и экспертов в области кино, мы сможем предложить свежие, практичные и устойчивые решения в этой области, отвечающие реальным потребностям киноиндустрии. Наша цель — внести вклад в сотрудничество, которое сделает киноиндустрию более инновационной, экологически чистой и устойчивой“, — сказала Курдовская.
Инновационный центр IDA Hub развивается при финансовой поддержке Европейского Союза в рамках Фонда справедливого перехода.