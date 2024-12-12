ЧП и криминал
12.12.2024, 12:10

В Кохтла-Ярве молодой мужчина напал на своих родителей: пострадавшие в больнице

 
Фото носит иллюстративный характер
Фото носит иллюстративный характер
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

В среду ночью в Кохтла-Ярве в Ида-Вирумаа молодой мужчина напал на своих родителей.

Нанесение серьезного вреда здоровью. В ночь на 11 декабря полиция получила вызов в город Кохтла-Ярве, где 21-летний мужчина, вооружившись острым предметом, напал на своих мать и отца.

Прибывшие на место стражи порядка задержали мужчину в качестве подозреваемого в совершении преступления.

Пострадавших женщину и мужчину медики доставили в больницу на лечение.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии