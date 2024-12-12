В Ласнамяэ угнали автомобиль BMW

В среду, 11 декабря, в Департамент полиции и погранохраны поступило сообщение о том, что в Ласнамяэ неизвестные проникли в автосервис, взяли там ключи от легкового автомобиля BMW 318i и угнали его.

Причиненный ущерб составляет около 2500 евро.

Точные обстоятельства дела устанавливаются.

Как защитить автомобиль от угона

Чтобы предотвратить угон автомобиля, рекомендуется принять ряд мер безопасности. Вот некоторые из них:

1. Использование механических противоугонных устройств

Рулевые блокираторы или замки на коробку передач — они затрудняют угон, так как блокируют управление автомобилем.

Сигнализация — современная сигнализация с датчиками движения, удара, наклона и зоны охраны может быстро предупредить вас или полицию о попытке угонщика попасть в автомобиль.

2. Автосигнализация с GPS-трекером

Установка системы с GPS-трекером позволяет отслеживать местоположение автомобиля в реальном времени. Это может помочь быстро вернуть машину при угоне.

3. Использование иммобилайзера

Иммобилайзер блокирует двигатель автомобиля, если не был использован правильный ключ или код. Это делает угон более сложным и трудоемким.

4. Охраняемые парковки

Старайтесь парковать машину на охраняемых стоянках или в местах с видеонаблюдением.

5. Не оставляйте ключи в автомобиле

Даже если вы быстро выходите из машины, не оставляйте ключи внутри, особенно если машина находится в общественном месте.

6. Установка противоугонных систем с биометрией

Некоторые современные автомобили оснащены системами, требующими биометрических данных (например, отпечатков пальцев или распознавания лица) для запуска автомобиля.

7. Постоянная видимость камеры

Если ваш автомобиль оснащен видеонаблюдением или камерами, они могут служить мощным отпугивающим фактором для угонщиков.

8. Парковка в неприметных местах

Старайтесь не оставлять автомобиль в уединенных, плохо освещенных местах, чтобы уменьшить вероятность того, что угонщик заметит вашу машину.

9. Использование скрытых меток