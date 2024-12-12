Эстонская полиция объявила в международный розыск гражданина России, руководившего кражей данных Asper Biogene

На основании собранных в уголовном производстве на данный момент доказательств есть основания подозревать, что проникновение в базу данных предприятия и скачивание данных было спланированной и организованной деятельностью. Руководитель бюро по борьбе с киберпреступлениями ЦКП Аго Амбур сказал, что собранные доказательства указывают на то, что состоящая из четырех лиц группа, руководящая роль в которой была у гражданина России Владислава Рыбакова, работала над этим целенаправленно и непрерывно в течение двух месяцев. „Для деятельности группы было характерно разделение ролей по специализации; согласно подозрению, у каждого члена была при проведении кражи данных своя задача - начиная от обнаружения бреши в системе безопасности до требования выкупа за украденные данные“, – описал Амбур.

Владислав Рыбаков подозревается в незаконном получении доступа к компьютерной системе, совершенном группой лиц. Поскольку после утечки данных злоумышленники также потребовали выкуп, Рыбакова также подозревают в вымогательстве в крупном размере, т. е. в требовании передачи имущественной выгоды под угрозой повреждения имущества. В случае признания виновным ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Государственная прокуратура ходатайствовала перед Харьюским уездным судом о взятии Рыбакова под стражу. Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и выдал заочный ордер на арест, кроме того, мужчина объявлен в международный розыск.