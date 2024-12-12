ФОТО | Автомобиль вылетел с дороги и перевернулся на крышу: пострадали два человека

Вчера в 12.50 в Вильяндиском уезде в волости Вильянди на 2-м километре шоссе Суйслепа-Леэбику произошло ДТП. Легковой автомобиль Opel Zafira, которым управлял 56-летний мужчина, на прямом участке дороги отклонился влево и выехал на поле. Водителя доставили в больницу.

В 23.20 в Вильяндиском уезде в волости Пыхья-Сакала в деревне Керита произошло ДТП. На 3-м километре шоссе Мудисте-Кобрувере легковой автомобиль Mitsubishi Lancer съехал с дороги в кювет и перевернулся на крышу. Водителя и пассажира, 18-летних мужчин, доставили в больницу. Дорога на месте происшествия очень скользкая.