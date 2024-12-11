Новости Эстонии
11.12.2024, 20:58

В работе Instagram, Facebook и других сервисов Meta наблюдается глобальный сбой

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Логотип Meta
Логотип Meta
ФОТО: DADO RUVIC | REUTERS

Примерно с 20 часов в глобальных сервисах платформы Meta наблюдается массовый сбой в работе.

В частности, сбой есть в работе Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp, Threads.

Об этом свидетельствуют данные Downdetector. Пользователи испытывают проблемы с указанными приложениями, а также с доступом к своим аккаунтам на соответствующих сайтах.

Поступают сообщения, что с перебоем работают приложения Х, TikTok и даже Google, однако в гораздо меньшей степени, чем у сервисов Meta.

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