11.12.2024, 20:58
В работе Instagram, Facebook и других сервисов Meta наблюдается глобальный сбой(1)
ФОТО: DADO RUVIC | REUTERS
Примерно с 20 часов в глобальных сервисах платформы Meta наблюдается массовый сбой в работе.
В частности, сбой есть в работе Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp, Threads.
Об этом свидетельствуют данные Downdetector. Пользователи испытывают проблемы с указанными приложениями, а также с доступом к своим аккаунтам на соответствующих сайтах.
Поступают сообщения, что с перебоем работают приложения Х, TikTok и даже Google, однако в гораздо меньшей степени, чем у сервисов Meta.