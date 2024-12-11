ФОТО | Канцелярия президента Эстонии показала рождественские открытки, которые рассылает Алар Карис(1)
Президент Эстонии Алар Карис отправит около 1800 рождественских открыток адресатам в Эстонии и за рубежом. Послание президента подчеркивает ценность книг и чтения, а также напоминает о приближающемся Годе эстонской книги, передает RusERR со ссылкой на пресс-релиз Канцелярии президента ЭР.
По словам оформителя открытки Регины Лукк-Тоомпере, дизайн открытки посвящен предстоящему Году эстонской книги, который отмечает 500-летие выхода первого печатного издания на эстонском языке.
„Центральным элементом открытки является дерево с национальными узорами, которое символизирует природное происхождение книг – дерево, дающее сырье для бумаги. Однако это дерево – нечто большее: его ветви простираются ко всем людям и к народу в целом, словно книги, которые открывают новые миры, дарят мудрость и создают связи между нами“, – отметила автор.
В оформлении открытки также присутствует отсылка к современным технологиям.
Праздничное послание представлено на эстонском и английском языках.