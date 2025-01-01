История любви и известного книжного магазина в старом Таллинне: случайная встреча в автобусе из Пайде оказалась совсем не случайной

Если бы в то сентябрьское воскресенье четыре года назад все шло как обычно, два главных героя этой истории могли бы не встретиться и по сей день.

Когда Рута Ныммела-Миккор (49 лет) ездит в гости к брату в Ярвамаа, она обычно добирается на автобусе из Таллинна до Мяо, а там ее на машине встречает брат или его жена. Но в то воскресенье после визита Руты у ее невестки были дела в Пайде, и она отвезла Руту дожидаться автобуса туда, а не в Мяо.

48-летний Мадис Миккор тоже не частый гость на автовокзале Пайде. В то воскресенье он добрался до Пайде из Пяйнурме, — куда он обычно ездит на машине, — на местном автобусе и стал ждать рейс до Таллинна.

Тот же самый, что ждала и Рута.

„Приехал маленький уездный автобус, из которого вышел только один человек — мужчина с холодной аристократической внешностью, которого я никогда раньше не встречала на маршруте Пайде-Таллинн

Уже подписаны? Войти Ознакомьтесь с пакетами Delfi Ознакомьтесь с возможностями оплаты