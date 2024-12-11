ЧП и криминал
11.12.2024, 21:11

Страшная смерть в Тарту: спавшего в мусорном контейнере молодого мужчину раздавило прессом

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Контейнер с прессом для бумажных отходов.
Контейнер с прессом для бумажных отходов.
ФОТО: Jassu Hertsmann | Delfi Meedia

Утром 27 ноября один из специалистов центра по обработке отходов отправился на проверку контейнера для бумаги, стоящего у тартуского центра Eeden. И обнаружил в нем тело молодого человека.

„Все говорят, что его раздавило насмерть. Просто ужасно, как такое вообще могло случиться?“ - изумлялся сегодня утром в беседе с Delfi один из работников торгового центра. По его словам, он обсуждал случившееся с коллегами, и никто из них и подумать не мог, что в контейнере кто-то мог спать.

„Уголовное расследование находится на ранней стадии, поэтому пока мы не можем сделать никаких окончательных выводов. Согласно предварительным данным, причиной смерти мужчины не был злой умысел, однако собранные на данный момент доказательства позволяют предположить, что кто-то по незнанию мог включить пресс контейнера, пока в нем находился мужична, - говорит прокурор Лыунаской окружной прокуратуры Кюлли Сакс. - Чтобы установить причину смерти, была назначена судебно-медицинская экспертиза, которую проведет Эстонский институт судебной экспертизы. Назвать время окончания экспертизы не представляется возможным“.

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