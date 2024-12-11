11.12.2024, 21:11
Страшная смерть в Тарту: спавшего в мусорном контейнере молодого мужчину раздавило прессом(21)
ФОТО: | Delfi Meedia
Утром 27 ноября один из специалистов центра по обработке отходов отправился на проверку контейнера для бумаги, стоящего у тартуского центра Eeden. И обнаружил в нем тело молодого человека.
„Все говорят, что его раздавило насмерть. Просто ужасно, как такое вообще могло случиться?“ - изумлялся сегодня утром в беседе с Delfi один из работников торгового центра. По его словам, он обсуждал случившееся с коллегами, и никто из них и подумать не мог, что в контейнере кто-то мог спать.
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