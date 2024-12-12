Харьюский уездный суд приговорил прокремлевски настроенного таксиста Виталия Третьяка (на фото) к 6 годам тюрьмы за покушение на убийство украинца Виктора Зинченко.
Харьюский уездный суд приговорил прокремлевски настроенного таксиста Виталия Третьяка (на фото) к 6 годам тюрьмы за покушение на убийство украинца Виктора Зинченко.
ФОТО: Jaanus Lensment | Delfi Meedia
ЧП и криминал
12.12.2024, 08:25

„Я переживал за русских вокруг России“: как прокремлевский таксист из Маарду нанес украинцу 32 удара ножом

 

Харьюский уездный суд приговорил прокремлевски настроенного таксиста Виталия Третьяка к 6 годам тюрьмы за покушение на убийство украинца Виктора Зинченко. Согласно обвинению, Виталий Третьяк нанес пострадавшему 32 удара ножом в различные части тела, 4 представляли угрозу для жизни. Суд установил, что конфликт произошел на национальной почве.

События того вечера начались с поездки на такси. Украинец Виктор Зинченко отправился в маардуский бар отдохнуть и провести время. Поздно ночью он вызвал такси, чтобы доехать к знакомой в Таллинн за оставшейся с праздников „добавкой“.

За рулем такси оказался Виталий Третьяк, который впоследствии пригласил пассажира к себе домой. Там, за распитием алкоголя, разговор перешёл на тему войны в Украине, что спровоцировало конфликт, завершившийся поножовщиной.

„Единственное, что я запомнил: вас надо убивать!“ — так Зинченко пересказывал слова Третьяка. Далее, описывая произошедшее, он заявил: „Это было общее месиво“.

В суде были заслушаны версии обоих участников конфликта, показания свидетелей, а также представлены вещественные доказательства и записи с камер наблюдения.

Виктор Зинченко и Виталий Третьяк изложили свои версии произошедшего, которые существенно разошлись. Были заслушаны показания свидетелей, а прокурор представил суду вещественные доказательства и записи с камер наблюдения. Впервые подробно о ключевых деталях этого дела и разногласиях сторон — далее в статье.

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