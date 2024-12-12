„Я переживал за русских вокруг России“: как прокремлевский таксист из Маарду нанес украинцу 32 удара ножом

Харьюский уездный суд приговорил прокремлевски настроенного таксиста Виталия Третьяка к 6 годам тюрьмы за покушение на убийство украинца Виктора Зинченко. Согласно обвинению, Виталий Третьяк нанес пострадавшему 32 удара ножом в различные части тела, 4 представляли угрозу для жизни. Суд установил, что конфликт произошел на национальной почве.
События того вечера начались с поездки на такси. Украинец Виктор Зинченко отправился в маардуский бар отдохнуть и провести время. Поздно ночью он вызвал такси, чтобы доехать к знакомой в Таллинн за оставшейся с праздников „добавкой“.
За рулем такси оказался Виталий Третьяк, который впоследствии пригласил пассажира к себе домой. Там, за распитием алкоголя, разговор перешёл на тему войны в Украине, что спровоцировало конфликт, завершившийся поножовщиной.
„Единственное, что я запомнил: вас надо убивать!“ — так Зинченко пересказывал слова Третьяка. Далее, описывая произошедшее, он заявил: „Это было общее месиво“.
В суде были заслушаны версии обоих участников конфликта, показания свидетелей, а также представлены вещественные доказательства и записи с камер наблюдения.