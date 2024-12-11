Движение поездов между Таллинном и Тарту нарушено из-за технической неисправности

Как сообщил пресс-секретарь компании Elron Кристо Мяэ, в связи с повреждением железнодорожнй инфраструктуры поезда, следуюшие в направлении Таллинна, Тарту, а также Валга и Койдула, будут задерживаться, в случае необходимости некоторые отправления пассажирских поезда могут быть заменены автобусами.

„Собственник инфраструктуры приступил к устранению неисправности, но, по предварительным оценкам, перебои в движении поездов могут продлиться до полутора часов. На полное устранение повреждения инфраструктуры может потребоваться до восьми часов, в течение которых скорость движения поездов в месте повреждения будет будет снижена. При необходимости компания Elron организует дополнительные автобусные рейсы“, - сообщил Мяэ.

Повреждение инфраструктуры повлияет на железнодорожное сообщение между Таллинном и Южной Эстонией, пjрезда будут отправляться и прибывать с задержкой. Информацию можно получить на сайте www.elron.ee или по бесплатному телефону 616 0245. „Приносим пассажирам извинения за причиненные неудобства“, - сказал Мяэ.

Компания Elron возместит стоимость билета в случае задержки поезда на 30 минут и больше, форму возврата следует заполнить на сайте: https://elron.pilet.ee/et/tagastus

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