Движение поездов между Таллинном и Тарту нарушено из-за технической неисправности
В среду, 11 декабря, около 13.50 во время строительных работ на железной дороге между Ныммкюла и Вягева подрядчик повредил оптоволоконный кабель, в результате чего остановилось движение поездов между Тарту и Таллинном.
Как сообщил пресс-секретарь компании Elron Кристо Мяэ, в связи с повреждением железнодорожнй инфраструктуры поезда, следуюшие в направлении Таллинна, Тарту, а также Валга и Койдула, будут задерживаться, в случае необходимости некоторые отправления пассажирских поезда могут быть заменены автобусами.
„Собственник инфраструктуры приступил к устранению неисправности, но, по предварительным оценкам, перебои в движении поездов могут продлиться до полутора часов. На полное устранение повреждения инфраструктуры может потребоваться до восьми часов, в течение которых скорость движения поездов в месте повреждения будет будет снижена. При необходимости компания Elron организует дополнительные автобусные рейсы“, - сообщил Мяэ.
Повреждение инфраструктуры повлияет на железнодорожное сообщение между Таллинном и Южной Эстонией, пjрезда будут отправляться и прибывать с задержкой. Информацию можно получить на сайте www.elron.ee или по бесплатному телефону 616 0245. „Приносим пассажирам извинения за причиненные неудобства“, - сказал Мяэ.
Компания Elron возместит стоимость билета в случае задержки поезда на 30 минут и больше, форму возврата следует заполнить на сайте: https://elron.pilet.ee/et/tagastus