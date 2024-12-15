На поле боя, в космосе и... на Ралли Estonia. НАТО окажет помощь в развитии технологий двум эстонским фирмам

Действующий уже второй год инновационный акселератор НАТО DIANA (Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic) вновь назвал фирмы, которые в ближайшие полгода будут разрабатывать технологии как для гражданских, так и оборонных целей. Если в прошлом году лишь один эстонский стартап преодолел высокий порог (GaltTec), то в этом году в список вошли два эстонских стартапа — Telearmy и Wayren.

В этом году инновационный акселератор расширил свои рамки. Если в прошлом году в рамках DINA работали пять акселераторов, то в этом году уже 13, и если в 2023 году для участие в программе заявки подали 1300 предприятий, то в этом году уже 2600. Выросло и число победителей: в прошлом году их было 44, а в нынешнем — более 70 из 20 стран-членов НАТО.