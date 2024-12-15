15.12.2024, 13:46
На поле боя, в космосе и... на Ралли Estonia. НАТО окажет помощь в развитии технологий двум эстонским фирмам
ФОТО: | Delfi Meedia
В этом году два эстонских стартапа получили знак признания и доверия НАТО. Один из них обещает связь без помех, а другой будет вести в бой беспилотные автомобили.
Действующий уже второй год инновационный акселератор НАТО DIANA (Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic) вновь назвал фирмы, которые в ближайшие полгода будут разрабатывать технологии как для гражданских, так и оборонных целей. Если в прошлом году лишь один эстонский стартап преодолел высокий порог (GaltTec), то в этом году в список вошли два эстонских стартапа — Telearmy и Wayren.
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