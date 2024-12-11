ПРЯМО СЕЙЧАС | В Рийгикогу проходит третье чтение госбюджета на следующий год

Сегодня, 11 декабря, третье чтение пройдут 11 законопроектов. Объем доходов госбюджета на 2025 год составляет 17,7 млрд евро, объем расходов – 18,2 млрд евро. По сравнению с бюджетом на этот год, доходы вырастут на 0,9 миллиарда евро, т. е. на 5,2 %, а расходы – на 0,6 миллиарда евро, т. е. на 3,5 %. Объем инвестиций и инвестиционных пособий в бюджете составит порядка 1,9 миллиарда.

Согласно законопроекту, налоговая нагрузка в 2025 году составит 35,8 % ВВП. Номинальный дефицит бюджета правительственного сектора сохранится на уровне 3 % ВВП, что позволит обеспечить выполнение Маастрихтского правила о сбалансированности бюджета. В качестве целей государственного бюджета на 2025 год правительство обозначило обеспечение безопасности населения и государства, приведение в порядок финансового положения страны и обеспечение устойчивого экономического роста.

К третьему чтению поступило 16 поправок от фракции Центристской партии и одна поправка от фракции Isamaa, которые были аналогичны поправкам, внесенным ко второму чтению. Данные поправки финансовая комиссия не поддержала. Финансовая комиссия внесла в проект поправку, которая содержит уточнения внутри и между сферами управления министерств.

Помимо этого, состоится обсуждение других законопроектов. Например, законопроект о переименовании Министерства юстиции в Министерство юстиции и цифрового развития; законопроект, упорядочивающий регулирование льгот на проезд в общественном транспорте и приводящий его в соответствие с решением Европейского суда, которое касается обязанности компенсировать бесплатный проезда для детей дошкольного возраста и людей с ограниченными возможностями; законопроект, повышающий акцизы на алкоголь, табачные изделия и бензин в 2025-2028 годах; законопроект, устанавливающий налог на безопасность до конца 2028 года с целью собрать дополнительные налоговые поступления для развития обороноспособности Эстонии и инвестиций в безопасность.

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