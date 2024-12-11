Присяжный адвокат: „Лишение права голоса граждан России и Беларуси — политический популизм“

„Союз юристов Эстонии отметил, что Конституция — основа государственного строя, поэтому не нужно спешить и любому изменению основного закона должен предшествовать анализ. В Конституции статья 163 описывает разные варианты изменения главного документа страны. Во-первых, нужно провести референдум. Второй вариант— так называемая стандартная процедура, последний — срочная процедура, — говорит присяжный адвокат. — Срочный порядок означает, что изменение может быть принято после трех чтений, но в одном и том же составе Рийгикогу. Если речь идет не о срочном порядке, а о стандартном порядке, то принимается изменение закона после третьего чтения, но в рамках двух составов.

Референдум проводить нецелесообразно, потому что международная практика показывает: если решать вопросы за счет меньшинства, то может возникнуть напряженность в обществе. Поэтому практика в вопросах, касающихся меньшинства, не решается референдумом“.

По мнению Катарины, процедура изменения Конституции не может быть простой. „Нужно делать больше консультаций с обществом, анализ, как это изменение повлияет на общество. Ничего из этого мы не видели“.

Сейчас правительство настроено лишить права голоса граждан третьих стран. „Никаких альтернативных вариантов, кроме изменения Конституции, нет, потому что сейчас право голосования граждан третьих стран предусмотрено Конституцией, и для того, чтобы таких прав лишить, необходимо изменить Конституцию, — говорит специалист и отмечает, что Эстонский союз юристов считает быстрое изменение Конституции недопустимым. — Это — политический популизм“.

Риски для будущего, по мнению Катарины, есть. „Первый и самый главный — снижение уверенности и доверия к правовой системе. Второй — это вероятность того, что такие меры войдут в практику. Если один раз так сделать, маловероятно, что второй раз такого тоже не повторится“.