Эстонские пограничники попросили объяснений у женщины, закурившей э-сигарету в туалете самолета(1)
Вчера эстонские пограничники попросили объяснений у гражданки Украины, которая курила в туалете самолета э-сигарету.
В понедельник, 10 декабря, Департаменту полиции и погранохраны поступило сообщение о том, что в туалете самолета пассажир курил электронную сигарету.
Пограничный патруль установил, что курильщиком является гражданка Украины 1992 года рождения. Стражи порядка взяли у летного экипажа рапорт, а у женщины — объяснительную записку. Документы были переданы в Департамент транспорта.
Женщине разрешили продолжить путь.
Почему в самолете нельзя курить э-сигареты
В самолетах запрещено курить электронные сигареты по нескольким причинам, аналогичным запрету на курение обычных сигарет:
Пожарная безопасность. Э-сигареты работают на аккумуляторах, и в случае неисправности или повреждения аккумулятора существует риск возгорания. Пожар в самолете может привести к катастрофическим последствиям, и именно поэтому любые устройства, которые могут вызвать возгорание, строго запрещены.
Неопределенность воздействия. Хотя электронные сигареты не выделяют традиционного дыма, они все же испаряют вещества, которые могут раздражать других пассажиров. Эти вещества могут вызывать дискомфорт, аллергию или другие проблемы со здоровьем, особенно у людей с астмой или заболеваниями дыхательных путей.
Нарушение норм и регламентов. Во многих странах существуют строгие законы и правила, регулирующие использование э-сигарет, в том числе в общественных местах, таких как самолеты. Международные авиационные организации, например, Международная организация гражданской авиации (ICAO), поддерживают запрет на использование электронных сигарет в салонах самолетов.
Неудобство для других пассажиров. Несмотря на то что пар, выделяемый электронными сигаретами, не является традиционным дымом, он может раздражать других пассажиров. Некоторые люди могут чувствовать дискомфорт от запаха или пара, а также опасаться потенциальных рисков для здоровья.
Технические требования к воздуху в салоне. Современные системы вентиляции и фильтрации воздуха в самолете не предназначены для удаления паров или аэрозолей, которые выделяются при использовании электронных сигарет. Это может привести к ухудшению качества воздуха в салоне.