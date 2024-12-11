Эстонские пограничники попросили объяснений у женщины, закурившей э-сигарету в туалете самолета

Неопределенность воздействия. Хотя электронные сигареты не выделяют традиционного дыма, они все же испаряют вещества, которые могут раздражать других пассажиров. Эти вещества могут вызывать дискомфорт, аллергию или другие проблемы со здоровьем, особенно у людей с астмой или заболеваниями дыхательных путей.

Нарушение норм и регламентов. Во многих странах существуют строгие законы и правила, регулирующие использование э-сигарет, в том числе в общественных местах, таких как самолеты. Международные авиационные организации, например, Международная организация гражданской авиации (ICAO), поддерживают запрет на использование электронных сигарет в салонах самолетов.

Неудобство для других пассажиров. Несмотря на то что пар, выделяемый электронными сигаретами, не является традиционным дымом, он может раздражать других пассажиров. Некоторые люди могут чувствовать дискомфорт от запаха или пара, а также опасаться потенциальных рисков для здоровья.