11.12.2024, 14:17
ПРЯМОЙ ЭФИР на DELFI TV | Эстоно-латвийская лига: „Кейла Кулбет“ играет с „Авис Утилитас“
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня в рамках эстонско-латвийской баскетбольной лиги Optibet команда „Кейла Кулбет“ встретится на домашней площадке с „Авис Утилитас“ (Рапла). Начало матча запланировано на 19:30, и все подписчики Delfi смогут посмотреть его в прямом эфире.
Команда „Кейла Кулбет“ занимает десятое место в турнирной таблице эстонско-латвийской лиги Optibet, имея в активе пять побед и четыре поражения. Их сегодняшние соперники, „Авис Утилитас“ (Рапла), расположились на седьмой позиции с шестью победами и шестью поражениями.
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