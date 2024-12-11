ПРЯМОЙ ЭФИР на DELFI TV | Эстоно-латвийская лига: „Кейла Кулбет“ играет с „Авис Утилитас“

Команда „Кейла Кулбет“ занимает десятое место в турнирной таблице эстонско-латвийской лиги Optibet, имея в активе пять побед и четыре поражения. Их сегодняшние соперники, „Авис Утилитас“ (Рапла), расположились на седьмой позиции с шестью победами и шестью поражениями.