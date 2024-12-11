11.12.2024, 14:17
МАТЧ В ЗАПИСИ и ВИДЕООБЗОР | Эстоно-латвийская лига: „Кейла Кулбет“ обыграл „Авис Утилитас“
ФОТО: | Delfi Meedia
В среду, 11 декабря, в рамках эстонско-латвийской баскетбольной лиги Optibet команда „Кейла Кулбет“ обыграл на домашней площадке „Авис Утилитас“ (Рапла) со счетом 80:77. Матч в записи видеообзор видят все подписчики Delfi.
„Авис Утилитас“ начала матч уверенно, выиграв стартовую четверть со счетом 27:18 и завершив первую половину впереди — 47:40. Однако третья четверть прошла под диктовку „Кейла“, которая выиграла ее со счетом 16:6. В начале решающей четверти хозяева вели с разницей в 11 очков — 64:53.
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