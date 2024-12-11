Эстоно-латвийская лига: „Кейла Кулбет“ обыграл „Авис Утилитас“

„Авис Утилитас“ начала матч уверенно, выиграв стартовую четверть со счетом 27:18 и завершив первую половину впереди — 47:40. Однако третья четверть прошла под диктовку „Кейла“, которая выиграла ее со счетом 16:6. В начале решающей четверти хозяева вели с разницей в 11 очков — 64:53.