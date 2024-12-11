Баскетбол
11.12.2024, 14:17

Эстоно-латвийская лига: „Кейла Кулбет“ обыграл „Авис Утилитас“

 
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ФОТО: Siim Solman | Delfi Meedia

В среду, 11 декабря, в рамках эстонско-латвийской баскетбольной лиги Optibet команда „Кейла Кулбет“ обыграл на домашней площадке „Авис Утилитас“ (Рапла) со счетом 80:77.

„Авис Утилитас“ начала матч уверенно, выиграв стартовую четверть со счетом 27:18 и завершив первую половину впереди — 47:40. Однако третья четверть прошла под диктовку „Кейла“, которая выиграла ее со счетом 16:6. В начале решающей четверти хозяева вели с разницей в 11 очков — 64:53.

Тем не менее, „Авис Утилитас“ ответила рывком 12:0, выйдя вперед — 65:64. Но точные броски Кристена Касеметса и Игоря Сергеева вернули преимущество „Кейла“, которая повела 78:72 за две минуты до конца матча. „Авис Утилитас“ не смог отыграться, и победу одержала „Кейла“.

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