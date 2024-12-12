ФОТО | Во вспыхнувшем из-за неисправной системы отопления пожаре сгорел дом
Во вторник в Пярнумаа огонь полностью уничтожил дом.
Во вторник, 10 декабря, в 15:31 спасатели получили вызов в деревню Самлику в Пярнумаа, где загорелся старый бревенчатый дом.
Как отмечают в Спасательном департаменте, дорога, ведущая к дому, заросла и подъезд был затруднен. К моменту прибытия спасателей здание было охвачено пламенем, а крыша обвалилась.
По предварительной оценке спасателей, возгорание началось из-за системы отопления. Пожал был ликвидирован в 18:59. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал.
Огонь полностью уничтожил дом, также от огня пострадала пристройка.
На пожар прибыли профессиональные спасатели из Вяндра, Тюри и Пайде, а также спасатели-добровольцы из Кяру и Ойсу.
Рекомендации по противопожарной безопасности
Чтобы защитить себя, близких и окружающую среду, важно соблюдать правила пожарной безопасности.
Основные правила осторожного обращения с огнем:
Не оставляйте огонь без присмотра. Это касается костров, свечей, газовых плит и любых источников огня.
Храните воспламеняющиеся предметы вдали от огня. Легковоспламеняющиеся жидкости, ткани и бумаги должны быть подальше от источников тепла.
Держите спички и зажигалки вне доступа детей. Маленькие дети могут не осознавать опасность огня, поэтому важно объяснять им правила безопасности.
Следите за состоянием электроприборов. Не используйте поврежденные розетки, шнуры или приборы. Отключайте устройства, когда они не используются.
Не разжигайте костры в непредназначенных местах. Особенно в лесу или на природе: это может привести к масштабным пожарам. Убедитесь, что костер полностью потушен перед уходом.
Пользуйтесь огнетушителем или водой в случае необходимости. Держите под рукой средства для тушения пожара, если вы работаете с открытым огнем.
Будьте осторожны с сигаретами. Не бросайте окурки на землю, особенно в сухую погоду.
Если вы заметили пожар:
Сообщите по телефону экстренной службы.
Если пожар небольшой и безопасно для вас, попытайтесь потушить его подручными средствами.
Покиньте зону опасности и предупредите других.