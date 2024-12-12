ФОТО | Во вспыхнувшем из-за неисправной системы отопления пожаре сгорел дом

Не оставляйте огонь без присмотра. Это касается костров, свечей, газовых плит и любых источников огня.

Храните воспламеняющиеся предметы вдали от огня. Легковоспламеняющиеся жидкости, ткани и бумаги должны быть подальше от источников тепла.

Держите спички и зажигалки вне доступа детей. Маленькие дети могут не осознавать опасность огня, поэтому важно объяснять им правила безопасности.

Следите за состоянием электроприборов. Не используйте поврежденные розетки, шнуры или приборы. Отключайте устройства, когда они не используются.

Не разжигайте костры в непредназначенных местах. Особенно в лесу или на природе: это может привести к масштабным пожарам. Убедитесь, что костер полностью потушен перед уходом.

Пользуйтесь огнетушителем или водой в случае необходимости. Держите под рукой средства для тушения пожара, если вы работаете с открытым огнем.