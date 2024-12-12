ЧП и криминал
12.12.2024, 07:40

ФОТО | Во вспыхнувшем из-за неисправной системы отопления пожаре сгорел дом

 
Спасатели. Снимок иллюстративный
Спасатели. Снимок иллюстративный
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Во вторник в Пярнумаа огонь полностью уничтожил дом.

Во вторник, 10 декабря, в 15:31 спасатели получили вызов в деревню Самлику в Пярнумаа, где загорелся старый бревенчатый дом.

Как отмечают в Спасательном департаменте, дорога, ведущая к дому, заросла и подъезд был затруднен. К моменту прибытия спасателей здание было охвачено пламенем, а крыша обвалилась.

По предварительной оценке спасателей, возгорание началось из-за системы отопления. Пожал был ликвидирован в 18:59. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал.

Пожар в Пярнумаа

Огонь полностью уничтожил дом, также от огня пострадала пристройка.

На пожар прибыли профессиональные спасатели из Вяндра, Тюри и Пайде, а также спасатели-добровольцы из Кяру и Ойсу.

Рекомендации по противопожарной безопасности

Чтобы защитить себя, близких и окружающую среду, важно соблюдать правила пожарной безопасности.

Основные правила осторожного обращения с огнем:

  • Не оставляйте огонь без присмотра. Это касается костров, свечей, газовых плит и любых источников огня.

  • Храните воспламеняющиеся предметы вдали от огня. Легковоспламеняющиеся жидкости, ткани и бумаги должны быть подальше от источников тепла.

  • Держите спички и зажигалки вне доступа детей. Маленькие дети могут не осознавать опасность огня, поэтому важно объяснять им правила безопасности.

  • Следите за состоянием электроприборов. Не используйте поврежденные розетки, шнуры или приборы. Отключайте устройства, когда они не используются.

  • Не разжигайте костры в непредназначенных местах. Особенно в лесу или на природе: это может привести к масштабным пожарам. Убедитесь, что костер полностью потушен перед уходом.

  • Пользуйтесь огнетушителем или водой в случае необходимости. Держите под рукой средства для тушения пожара, если вы работаете с открытым огнем.

  • Будьте осторожны с сигаретами. Не бросайте окурки на землю, особенно в сухую погоду.

Если вы заметили пожар:

  • Сообщите по телефону экстренной службы.

  • Если пожар небольшой и безопасно для вас, попытайтесь потушить его подручными средствами.

  • Покиньте зону опасности и предупредите других.

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