Командующий Силами обороны планирует реорганизовать срочную службу

Как пишет портал ERR, если обычно на службу в Силы обороны ежегодно призывают около 3800 срочнослужащих, то, как считает Мерило, в 2026 году можно было бы призвать значительно меньше – около 1000 человек, посвятив этот так называемый „промежуточный год“ подготовке инструкторов действительной срочной службы, чтобы передать призывникам опыт, полученный в ходе войны в Украине.

Как сказал Мерило, в настоящее время Силы обороны разрабатывают планы действий по улучшению ситуации в срочной службе и повышению качества подготовки, чтобы резервные подразделения были значительно лучше подготовлены к выполнению своих задач.

„Концепции уже разрабатываются, и вскоре последуют изменения. Кое-что мы уже изменили. Мы продолжаем делать упор на физическую подготовку, рассматривая ее как неотъемлемую часть боеготовности, - сказал Мерило. - Все, что делалось до сих пор, это простые вещи, концепция срочной службы так или иначе должна быть изменена. То, что мы разработали двадцать лет назад и поддерживали до сих пор с небольшими изменениями, уже не может быть эффективным, учитывая уроки войны в Украине“.

По словам Мерило, запланированная им реорганизация - один из многих вариантов, один из тех, который наиболее легко реализовать и который принесет быстрый результат.

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