Вчера сбили двух пешеходов, одного на автомобиле Tesla, второго на Dodge Ram

В 08.05 произошло дорожное происшествие в Нарве у дома по проспекту Выйду, 1, где 50-летняя женщина наехала на легковом автомобиле Tesla Motors Model S на 14-летнюю девочку, вступившую на нерегулируемый пешеходный переход. Скорая помощь осмотрела пешехода на месте происшествия.

В 08.18 произошло дорожное происшествие в Харьюмаа в поселке Хаабнеэме волости Виймси. 17-летний юноша, пересекавший Мереранна теэ, получил удар от проезжавшего мимо легкового автомобиля Dodge Ram 1500, которым управляла 36-летняя женщина. Пешехода доставили в больницу.

В 09.13 произошло дорожное происшествие на острове Сааремаа в деревне Яризе. На 5-м километре шоссе Яризе-Асука 36-летний мужчина, находясь за рулем грузового автомобиля Mercedes-Benz Actros, потерял управление и съехал в кювет, где грузовик упал на бок. Водителя доставили в больницу.

В 14.00 произошло дорожное происшествие в Таллинне на перекрестке улиц Туулевески и Палдиского шоссе, где 46-летняя женщина, управлявшая легковым автомобилем Volvo XC60, врезалась в следовавший по главной дороге легковой автомобиль Land Rover Freelander, за рулем которого находилась 67-летняя женщина. Водителя Land Rover доставили в больницу.

В 22.58 поступило сообщение о ДТП в Таллинне у дома по Вильде теэ, 122, где 67-летняя женщина, поворачивая налево на легковом автомобиле Toyota, наехала на 67-летнюю женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу. Пешехода доставили в больницу.