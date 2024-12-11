Первый в Эстонии квартал вилл очаровывает решениями премиум-класса и комфортом

Разработанный компанией Everaus Kinnisvara квартал Kindlusepealse villad представляет собой жилой комплекс с архитектурой, идеально вписывающейся в окружающую среду, где частные дома и дома на две семьи предлагают роскошные и эксклюзивные решения и удобства. Помимо хорошей архитектуры и просторного дизайна интерьера, эти дома с электропотреблением класса А оснащены геотермальным отоплением, системой вентиляции с рекуперацией тепла, солнечными панелями, основанной на геотермальной энергии системой охлаждения, индивидуальной станцией зарядки электромобилей, эстетически оформленной системой утилизации отходов, камином в гостиной, эргономичной ванной на террасе, а также системой умного дома Bisly.

Просторная планировка

Сдвоенные дома имеют 6 комнат (включая четыре спальни), а одиночные – 5 комнат (включая три спальни). Кроме спален в доме предусмотрена гостиная с высокими потолками и открытой кухней, а также отдельная комната, которую можно использовать как домашний офис, гостевую или дополнительную спальню. В каждом доме есть гараж и сауна. Помимо душа в сауне, в двухэтажных домах оборудована ванная комната на втором этаже, а в одноэтажных – отдельная душевая в главной спальне.

Каждый дом имеет собственный частный сад, огороженный забором. Во дворе с раздвижными воротами предусмотрено парковочное место минимум для двух автомобилей.

Эксклюзивные удобства

В центре гостиной в домах Kindlusepealse villad привлекает внимание современный камин, который, без сомнения, является одним из самых уютных элементов для эстонского климата, как пасмурным осенним вечером, так и холодным зимним утром. Камин остеклен с трех сторон, что позволяет любоваться огнем из любой точки гостиной. Таким образом, он не только украшает интерьер, но и создает уютную атмосферу.