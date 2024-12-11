Первый в Эстонии квартал вилл очаровывает решениями премиум-класса и комфортом
При выборе дома все большее значение придается высокому качеству и тщательно продуманной и эстетичной архитектуре жилой среды. Под качеством понимаются не только строительные характеристики, но и удобства, улучшающие качество жизни. Квартал Kindlusepealse villad привлекает именно такими решениями премиум-класса и бескомпромиссным комфортом. Новый жилой квартал, расположенный в деревне Ярвекюла в волости Раэ, стал одновременно и первым в Эстонии кварталом вилл, и кварталом умных домов.
Разработанный компанией Everaus Kinnisvara квартал Kindlusepealse villad представляет собой жилой комплекс с архитектурой, идеально вписывающейся в окружающую среду, где частные дома и дома на две семьи предлагают роскошные и эксклюзивные решения и удобства. Помимо хорошей архитектуры и просторного дизайна интерьера, эти дома с электропотреблением класса А оснащены геотермальным отоплением, системой вентиляции с рекуперацией тепла, солнечными панелями, основанной на геотермальной энергии системой охлаждения, индивидуальной станцией зарядки электромобилей, эстетически оформленной системой утилизации отходов, камином в гостиной, эргономичной ванной на террасе, а также системой умного дома Bisly.
Просторная планировка
Сдвоенные дома имеют 6 комнат (включая четыре спальни), а одиночные – 5 комнат (включая три спальни). Кроме спален в доме предусмотрена гостиная с высокими потолками и открытой кухней, а также отдельная комната, которую можно использовать как домашний офис, гостевую или дополнительную спальню. В каждом доме есть гараж и сауна. Помимо душа в сауне, в двухэтажных домах оборудована ванная комната на втором этаже, а в одноэтажных – отдельная душевая в главной спальне.
Каждый дом имеет собственный частный сад, огороженный забором. Во дворе с раздвижными воротами предусмотрено парковочное место минимум для двух автомобилей.
Эксклюзивные удобства
В центре гостиной в домах Kindlusepealse villad привлекает внимание современный камин, который, без сомнения, является одним из самых уютных элементов для эстонского климата, как пасмурным осенним вечером, так и холодным зимним утром. Камин остеклен с трех сторон, что позволяет любоваться огнем из любой точки гостиной. Таким образом, он не только украшает интерьер, но и создает уютную атмосферу.
Просторная зона домашнего спа с сауной открывается в сторону заднего двора с прямым выходом на террасу, где вас ждет эргономичная ванна. Уличная ванна, изготовленная вручную, достаточно большая, чтобы вместить всю семью или разделить приятный отдых с друзьями. Благодаря удобной электрической системе подогрева и термокрышке из искусственной кожи, ванну можно использовать круглый год – как в теплые летние дни, так и снежной зимой, поднимая домашний комфорт на новый уровень.
Забудьте о духоте в комнатах, что нередко случается в летнюю жару: в числе удобств нового комплекса – геотермальная система охлаждения для освежающей прохлады в жаркие летние дни. По сравнению с традиционными и энергоемкими системами охлаждения геотермальная система охлаждает жилое пространство бесшумно и с минимальными затратами энергии и вреда для окружающей среды.
Современные и экологичные решения
Kindlusepealse villad – это энергоэффективные дома, которые выходят за рамки минимальных требований и стремятся к стандарту нулевого энергопотребления. Уют и комфорт в этих домах создаются благодаря экологически чистым системам: геотермальному отоплению, вентиляции с рекуперацией тепла и солнечным панелям. Геотермальное отопление является энергосберегающей и экологичной системой, которая использует для обогрева дома природное тепло, накопленное в почве. Эта технология значительно снижает затраты на отопление, обеспечивает стабильную температуру и уменьшает углеродный след, способствуя экологически устойчивому образу жизни.
К каждому дому прилагается индивидуальная зарядная станция для электромобилей, позволяющая удобно и экономично заряжать автомобиль, не покидая территории. Для сохранения эстетической целостности жилого квартала возле каждого дома установлены унифицированные контейнеры для бытовых и биоотходов. Клиентам остается лишь заключить договор с оператором по вывозу отходов.
Умные дома как новая норма
Смарт-решения становятся неотъемлемой частью повседневной жизни. Помимо умных устройств, которые мы носим с собой, умные технологии все чаще применяются в домашних хозяйствах. Роботы-помощники для выполнения бытовых задач есть уже практически в каждом доме, а системы управления отоплением и вентиляцией или освещение, которое можно контролировать одним нажатием кнопки, становятся новым стандартом комфорта.
Покупка дома – это инвестиция. Люди хотят, чтобы их жилье было современным и соответствовало требованиям будущего. Возрастающая осведомленность и стремление к экологически ответственному потреблению повысили также интерес к системам автоматизации зданий.
С помощью мобильного приложения Bisly и установленной в прихожей панели жители Kindlusepealse villad могут управлять пешеходными и автомобильными воротами, входной и гаражной дверью, печью HUUM, а также системами геотермального отопления, вентиляции и охлаждения. Через приложение или панель управления можно выключить всt внутреннее освещение одним нажатием перед выходом из дома, а также следить за изображением с внешних камер наблюдения. Система Bisly регулярно проводит мониторинг котельной на наличие сбоев и контролирует датчики утечек в трубах. В случае возникновения проблем круглосуточная служба поддержки на эстонском языке всегда готова помочь.
Идеальное расположение
Квартал расположен в деревне Ярвекюла, в волости Раэ, недалеко от Таллинна. Эта современная и хорошо развитая среда сочетает близость к столице с отсутствием городской суеты, что делает Ярвекюла особенно привлекательным местом для жизни.
Здесь все необходимое для жизни находится в шаговой доступности: детские сады, школы, магазины, кафе, спортивные центры и площадки. Жизнь как в городе, но с большей тишиной и безопасностью. Благоприятная инфраструктура и дружная община обеспечивают детям возможность безопасно передвигаться самостоятельно – пешком, на велосипеде или самокате.
От Ярвекюла легко добраться до центра Таллинна: как наматывая километры на дорожке для легкого транспорта, так и передвигаясь на автомобиле или автобусе (остановка находится в нескольких минутах ходьбы от нового квартала).
С последними свободными виллами ознакомьтесь на сайте kindlusepealsevillad.everaus.ee