Балтийское исследование: самые дорогие подарки дарят литовцы, многие жители Эстонии вообще не планируют покупать подарки

Наиболее типичный бюджет на рождественские подарки у жителей Эстонии составляет от 100 до 200 евро – такую сумму намерены потратить 22% участников опроса. Далее следуют расходы в диапазоне от 50 до 100 евро, которые запланировали 19% жителей страны, и бюджет от 200 до 300 евро, который выбрали 12%.

„Особенно интересно, что в этом году 13% респондентов вообще не планируют покупать подарки. В прошлом году аналогичный показатель составлял 19%, – отметила руководитель отдела розничного банкинга эстонского филиала Citadele Марина Хакиайнен. – Результат может быть связан с несколькими причинами: снижение ставки Euribor уменьшило платежи по кредитам, что оставляет людям больше свободных средств. Кроме того, прошлой осенью и зимой расходы на отопление были выше из-за холодной погоды, и людям приходилось экономить на других вещах. Также меняется отношение к подаркам: они необязательно должны быть большими и роскошными – чтобы выразить внимание к близким достаточно небольшого символического жеста“.

Среди литовцев бюджет на подарки в диапазоне от 100 до 300 евро планируют 38% респондентов (в Эстонии – 34%, в Латвии – 27%), а свыше 300 евро – 13% (в Эстонии – 12%, в Латвии – 9%).

Если в Эстонии 13% участников опроса не планируют покупать подарки, то в Латвии и Литве таких оказалось всего по 7%. „Думаю, на это число влияет и то, что в Эстонии давно популяризируют идею экономных рождественских подарков и благотворительности, и такая традиция здесь укореняется все больше, – добавила Хакиайнен. – Кроме того, вместо того, чтобы дарить подарки, все более популярным становится проводить праздники в поездках с семьей, родственниками или друзьями“.

Если раньше жители Эстонии отличались тем, что дарили более дорогие подарки, поскольку стоимость жизни и цены здесь наиболее высокие, то в этом году бюджет подарков планируют увеличить литовцы. „В отличие от Эстонии и Латвии, экономика Литвы находится в более стабильном состоянии и в последние кварталы показывает рост. Внутреннее потребление в Литве также растет, а экономические прогнозы на следующий год положительные, что придает потребителям уверенности в совершении покупок“, - пояснила Хакиайнен.

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