В приложении Eesti.ee можно будет получать уведомления об опасностях(2)
Новое мобильное приложение Eesti.ee добавляет дополнительную возможность в систему оповещения о чрезвычайных ситуациях Эстонии, позволяя отправлять информацию о кризисных ситуациях напрямую на телефоны людей.
Государство будет отправлять прямые уведомления, например, о происшествиях, связанных с опасными химическими веществами, крупными пожарами, катастрофами или военными атаками, чтобы оперативно предоставить людям инструкции по действиям, что может спасти жизни и имущество.
„Надеемся, что отправка прямых уведомлений через приложение будет необходимо как можно реже. Однако хорошо, что мы смогли в сотрудничестве с Государственным агентством информационных систем расширить возможности отправки уведомлений жителям. Чем больше различных способов уведомлений, тем больше людей мы сможем охватить в кризисных ситуациях, предоставляя им четкие и оперативные инструкции“, — сказал Мартин Ламбинг, заместитель генерального директора Спасательного департамента.
Пользователи приложения могут выбрать, хотят ли они получать уведомления по всей Эстонии или только в своем регионе. Это дает людям возможность настроить охват уведомлений в соответствии с их предпочтениями.
Приложение Eesti.ee добавляет новый способ прямого уведомления в общую систему оповещения о чрезвычайных ситуациях, координируемую Спасательным департаментом. На данный момент уведомления о чрезвычайных ситуациях EE-ALARM можно отправлять через SMS, основанный на геопозиции, через мобильное приложение Olevalmis, в виде полосок текста на телеканалах ETV и ETV+, а также в виде текста RDS на Vikerraadio.
Мобильное приложение eesti.ee, разработанное Департаментом государственной инфосистемы (RIA), доступно для скачивания с 9 декабря. Приложением позволяет пользоваться самыми популярными услугами государственного портала с помощью мобильных телефонов.
Разработка приложения обошлась в 850 000 евро, из которых 800 000 евро составили непосредственно работы по разработке и 36 000 евро – тестирование безопасности. 11 000 евро было потрачено на тестирование фокус-групп и 3000 евро – на аудит доступности.
В приложении около 50 услуг. Самые популярные из них – возможность просматривать данные о себе и своих несовершеннолетних детях, рецепты и сообщения, отправленные на государственный адрес э-почты, а также информировать местное самоуправление о проблемах благоустройства.