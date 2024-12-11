Заболеваемость коронавирусом в Эстонии растет вторую неделю подряд

Из всех выявленных с 2 по 8 декабря случаев заражения 175 были подтверждены лабораторно, остальные – клинически, следует из данных Департамента здоровья.

Заболеваемость коронавирусом увеличивается вторую неделю подряд.

Больше всего новых случаев заражения зарегистрировали в Харьюском, Тартуском и Ида-Вируском уездах.

Средний уровень заболеваемости в Эстонии за семь дней вырос до 131 случая на 100 000 человек.

Рекомендации Департамента здоровья

Если вы заболели COVID-19 или подозреваете, что заболели, тогда:

Обратитесь к семейному врачу или по консультационной линии семейных врачей 1220. При появлении признаков заболевания просим не обращаться в отделение неотложной помощи больницы или на прием к семейному врачу, а сначала узнать рекомендации и инструкции по лечению по телефону. Руководство по домашнему лечению пациента можно найти здесь (PDF).

Оставайтесь дома. Для получения листа нетрудоспособности/листа по уходу обратитесь к своему семейному врачу!

Избегайте контактов с другими людьми.

Сообщите своим близким контактам о возможном риске заражения.

Кроме того, необходимо регулярно соблюдать требования безопасности здоровья:

Регулярно мойте руки теплой водой с мылом. При необходимости дезинфицируйте руки, потому что вирус может передаваться через зараженные предметы.

Избегайте прикосновений руками к лицу, глазам, рту и носу.

Регулярно проветривайте помещения (минимум два раза в день по 15 минут за раз).

При кашле/чихании прикрывайте нос и рот бумажным полотенцем или рукавом (использованную бумагу немедленно выбросьте, а затем вымойте руки).

В случае резкого ухудшения состояния здоровья немедленно позвоните по короткому номеру Центра тревоги 112.

Вакцинация

Экспертная комиссия по иммунопрофилактике рекомендует проводить вакцинацию против COVID-19 осенью 2024 года для групп риска, к которым относятся люди старше 60 лет, беременные женщины, а также дети и взрослые с заболеваниями высокого риска.