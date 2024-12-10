В Таллиннской детской больнице появится новая услуга дежурного врача

По словам вице-мэра Карла Сандера Казе, цель создания услуги дежурного врача – оказать семьям дополнительную поддержку. „Думаю, все родители знают, что иногда проблемы со здоровьем кажутся очень серьезными и требуют немедленного решения. К сожалению, не всегда удается быстро записаться к семейному врачу, а отделение неотложной помощи может быть не подходящим местом для обращения в конкретном случае. Поэтому в следующем году мы начнем тестировать услугу дежурного врача, чтобы сделать первичную медицинскую помощь более доступной для детей. Если проект окажется успешным, мы рассмотрим возможность его расширения и на другие возрастные группы“.

Помимо привычного состава дежурного персонала, с января нового года в отделении неотложной помощи Детской больницы начнет работать врач, который будет сосредоточен исключительно на пациентах с самой низкой категорией триажа. Это пациенты, которые должны обращаться за помощью к семейному врачу, но из-за времени суток или дня недели сделать это не могут.

Дополнительный дежурный врач будет присутствовать в отделении неотложной помощи в нерабочее время семейных врачей: по будням с 16:00 до 22:00, а также в дневное время в выходные и праздничные дни. Для посещения врача пациенты проходят стандартную триажную процедуру, где дежурная медсестра определяет, насколько срочно ребенок нуждается в помощи и к какому врачу его следует направить.

До настоящего времени детям оказывали первичную медицинскую помощь в нерабочее время через услугу домашнего врача. Однако это решение имело низкое количество визитов, высокую стоимость обслуживания и в незначительной степени снижало нагрузку на отделение неотложной помощи. В связи с этим предоставление услуги домашнего врача будет прекращено в конце этого года. Услуга дежурного детского врача будет предоставляться исключительно в Таллиннской детской больнице.

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