Ласнамяэ
11.12.2024, 08:05

Маршрут №65 в Ласнамяэ все же не вернется. Организатор петиции: „На помойку выкинули мнение почти 4000 жителей района“

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Несмотря на то, что четыре тысячи голосов собралась за неделю, петицию отклонили и возвращать автобусный маршрут не планируют.
Несмотря на то, что четыре тысячи голосов собралась за неделю, петицию отклонили и возвращать автобусный маршрут не планируют.
ФОТО: Karl Artur Kangur | Delfi Meedia

Из-за обновлений автобусных линий жители Ласнамяэ стали активно подписывать петицию по возвращению маршрута №65. Несмотря на то, что четыре тысячи голосов собралась за неделю, петицию отклонили и возвращать автобусный маршрут не планируют. Подробности — у RusDelfi.

Петиция „Требуем возвращения жизненно необходимого для Ласнамяэ автобусного маршрута №65!“ была создана 18 октября, за несколько дней до отмены маршрута. Тогда было указано, что местные жители потеряют важное соединение между параллельными улицами в Ласнамяэ. „Если маршрут №65 будет ликвидирован, то жители самого большого района Таллинна останутся без критически важной связи со многими пунктами назначения, такими как школы, кружки и медицинские услуги“, - говорилось в петиции. Особенное внимание уделялось детям и родителям из Lasnamäe Põhikool — школа для детей с особыми потребностями.

10 декабря, спустя полтора месяца после подачи петиции, организатору пришел ответ, в котором сказано, что в каждом районе Таллинна прошли дискуссионные встречи с местными жителями по поводу изменений в маршрутной сети.

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