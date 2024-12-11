Маршрут №65 в Ласнамяэ все же не вернется. Организатор петиции: „На помойку выкинули мнение почти 4000 жителей района“

Петиция „Требуем возвращения жизненно необходимого для Ласнамяэ автобусного маршрута №65!“ была создана 18 октября, за несколько дней до отмены маршрута. Тогда было указано, что местные жители потеряют важное соединение между параллельными улицами в Ласнамяэ. „Если маршрут №65 будет ликвидирован, то жители самого большого района Таллинна останутся без критически важной связи со многими пунктами назначения, такими как школы, кружки и медицинские услуги“, - говорилось в петиции. Особенное внимание уделялось детям и родителям из Lasnamäe Põhikool — школа для детей с особыми потребностями.