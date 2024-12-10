Латыш, обвиняемый в поджоге автодачи в Ласнамяэ и убийстве своих знакомых, нахамил судье

В мае этого года в пожаре автодачи в столичном районе Ласнамяэ погибло два человека. Подозреваемый в поджоге мужчина сейчас находится под стражей. Он утверждает, что потерял память и совершенно ничего не помнит с того самого дня. "Я ничего не хочу слышать“, - выкрикнул он сегодня на судебном заседании.