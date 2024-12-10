ЧП и криминал
10.12.2024, 19:35

Латыш, обвиняемый в поджоге автодачи в Ласнамяэ и убийстве своих знакомых, нахамил судье

 
В случае признания виновным Ивулису грозит от восьми до двадцати лет или даже пожизненное заключение.
В случае признания виновным Ивулису грозит от восьми до двадцати лет или даже пожизненное заключение.
ФОТО: Karoliina Vasli

В мае этого года в пожаре автодачи в столичном районе Ласнамяэ погибло два человека. Подозреваемый в поджоге мужчина сейчас находится под стражей. Он утверждает, что потерял память и совершенно ничего не помнит с того самого дня. "Я ничего не хочу слышать“, - выкрикнул он сегодня на судебном заседании.

Как сообщил прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры, Йоонатан Халлик, 30-летнему латвийцу Янису Ивулису предъявлено обвинение в убийстве двух человек.

„Согласно обвинительному заключению, в мае этого года Ивулис совершил убийство, когда умышленно поджег автодачу, расположенный на пустыре Ласнамяэ, с целью убить двух человек, находившихся там. Обвиняемый был взят под стражу по требованию прокуратуры сразу после произошедшего 17 мая“, - сказал Халлик.

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