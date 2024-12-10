Два путешествия одной Гулливерки: вышел новый фильм о приключениях француженки в Японии

Почти невозможно воспринимать этот фильм иначе, как сиквел к недавним „Нуждам путешественника“ с той же Изабель Юппер, только тогда путешествовавшей по Южной Корее, и с другой целью. Настолько в этих двух фильмах совпадают вайбы, по крайней мере, в начале историй.

Если в „Нуждах путешественника“ Юппер играет одинокую чуть эксцентричную даму, которая приехала в Южную Корею просто потому что может, приехала потусить, приехала по принципу увидеть свет и пусть и с просматриваемой личной историей, но без важности её подоплёки для происходящего прямо сейчас, то в японском фильме всё по-другому. Здесь Юппер играет писательницу, которая приезжает в Японию презентовать свою старую книгу, которую странный альтруистический японский издатель (Цуёши Ихара) взял да и переиздал. Писательница Сидони переживает непростой период в своей жизни. Не так давно умер её любимый муж, и от этой смерти она никак не может отойти. К тому же она давно бросила писать – по разным личным причинам - и внезапное переиздание её книги в далёкой Японии явилось для неё неожиданностью.

Так что в этом смысле эта Юппер тоже, как и Юппер корейского разлива, бросила всё и уехала на край света для поправки душевного здоровья. Кажется, что и в том, и в другом случае обе страны служат именно синонимами какого-то потустороннего места, где всё не так, как привычно, всё не так, как дома, всё совсем не то. То ли ад, то ли рай, то ли просто зазеркалье какое-то. И героини по-разному себя в этом зазеркалье что ведут, что ощущают. Впрочем, не настолько по-разному, чтобы нельзя было представить, что это два путешествия одной Гулливерки.