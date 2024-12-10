10.12.2024, 17:17
СЕГОДНЯ на DELFI TV | ENBL: „Тартуский университет“ сыграет с польским клубом
Начало в 19:00
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня в рамках Североевропейской баскетбольной лиги (ENBL) команда „Тартуского университета“ проведет матч против польской команды „Дзики Варшава“. Игра начнется в 19:00 и будет доступна для просмотра всем подписчикам Delfi.
„Тартуский университет“ начал сезон в ENBL с одной победы и трех поражений, занимая восьмое, предпоследнее место в группе A. Их сегодняшний соперник, „Дзики Варшава“, с результатом 3-2 занимает четвертую строчку в таблице.
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