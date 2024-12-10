10.12.2024, 17:17
ПРЯМОЙ ЭФИР на DELFI TV | ENBL: „Тартуский университет“ проигрывает польскому клубу
„Тартуский университет“ vs „Дзики Варшава“ 15:20; 19:15;
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня в рамках Североевропейской баскетбольной лиги (ENBL) команда „Тартуского университета“ проведет матч против польской команды „Дзики Варшава“. Игра начнется в 19:00 и будет доступна для просмотра всем подписчикам Delfi.
В начале игры „Тартуский университет“ уступал со счетом 8:16, но сумел сократить отставание до 15:20 к концу первой четверти. Во второй четверти команда отставала на 12 очков (19:31), однако сделала впечатляющий рывок 15:2 и вышла вперед на одно очко. Тем не менее, последний мяч первой половины забросил варшавский клуб, и „Тартуский университет“ ушел на перерыв, проигрывая 34:35.
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