10.12.2024, 17:17
ФОТО и ВИДЕООБЗОР | ENBL: „Тартуский университет“ потерпел крупное поражение от польского клуба
Смотрите матч в записи!
ФОТО: | Delfi Meedia
Во вторник, 10 декабря, в рамках Североевропейской баскетбольной лиги (ENBL) команда „Тартуский университет“ уступила на своем паркете польской команде „Дзики Варшава“ со счетом 65:79. Матч в записи, видеообзор и фотографии видят все подписчики Delfi.
В начале игры „Тартуский университет“ уступал со счетом 8:16, но сумел сократить отставание до 15:20 к концу первой четверти. Во второй четверти команда отставала на 12 очков (19:31), однако сделала впечатляющий рывок 15:2 и вышла вперед на одно очко. Тем не менее, последний мяч первой половины забросил варшавский клуб, и „Тартуский университет“ ушел на перерыв, проигрывая 34:35.
Уже подписаны?