Финская полиция поймала гражданина Эстонии, подозреваемого в совершении убийства

20-летнего молодого человека застрелили в районе Сувела рано утром пятого декабря.

Как сообщила служба новостей финской телерадивещательной компании Yle, в понедельник были задержаны двое мужчин, подозреваемых в убийстве в Сувела. Молодые люди были задержаны в Финляндии в разной время и в разных местах страны.

Полицией обнародовала имя и фото подозреваемого гражданина ЭР на прошлой неделе.

Инспектор криминальной полиции Марко Форсс сообщил, что поймать мужчин помогли сигналы граждан. Задержания прошли спокойно.

Еще до упомянутых двух арестов полиция задержала несколько лиц в качестве подозреваемых в совершении данного убийства. Один из них был вчера взят под стражу, остальные освобождены.

Полиция на данный момент не раскрывает, сколько человек подозреваются в убийстве. Одного человека полиция подозревает в сокрытии преступления.

По словам Форсса, полиция расследует дело по статье о преднамеренном убийстве. Он считает это деяние исключительным для Финляндии.

„В Финляндии не принято расстреливать людей в общественном месте“, - сказал Форсс.

По его словам, полиция подозревает, чтобы было произведено несколько выстрелов. Он не дал комментария по поводу того, сколько стволов было использовано и сколько человек производили выстрелы.

„С инцидентом связаны лица, имеющие связи с уличными бандами“, - добавил Форсс.

Если случай связан с уличными бандами, то это первый ставший известным общественности случай преступной деятельности уличных банд в Финляндии, приведший к смерти жертвы.