10.12.2024, 16:13
Ночью работнику автозаправки угрожали оружием
ФОТО: Delfi
В ночь на 10 декабря в Пярну произошел инцидент, в ходе которого человек угрожал окружающим предметом, похожим на оружие, сообщает Ляэнеская префектура.
Как передает полиция, на автозаправке на Рижском шоссе возник конфликт, в ходе которого работнику заправки стали угрожать предметом, похожим на оружие.
Обстоятельства произошедшего выясняются, как и личность угрожавшего другим человека.
Возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за грубое нарушение общественного порядка.