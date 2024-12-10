ЧП и криминал
10.12.2024, 16:13

Ночью работнику автозаправки угрожали оружием

 
Автомобиль полиции. Иллюстративный снимок
Автомобиль полиции. Иллюстративный снимок
ФОТО: Delfi

В ночь на 10 декабря в Пярну произошел инцидент, в ходе которого человек угрожал окружающим предметом, похожим на оружие, сообщает Ляэнеская префектура.

Как передает полиция, на автозаправке на Рижском шоссе возник конфликт, в ходе которого работнику заправки стали угрожать предметом, похожим на оружие.

Обстоятельства произошедшего выясняются, как и личность угрожавшего другим человека.

Возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за грубое нарушение общественного порядка.

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