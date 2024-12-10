ФОТОГАЛЕРЕЯ | Лауреатов премии в области интеграции назвали в Таллинне
В этом году Фонд интеграции и Министерство культуры в 25-й раз вручили премии наиболее выдающимся деятелям в области интеграции в пяти номинациях. Лауреатов из предложенных кандидатур выбрало жюри, состоящее из экспертов в области интеграции. Каждый номинант получит премию в размере 1000 евро.
Лауреатом премии „Создатель диалога культур“ стал Хирво Сурва.
Категория „Создатель мостов года“ награждает проекты сотрудничества, направленные на жителей Эстонии с разными родными языками. В этом году на премию выдвинули 13 кандидатов, объединяющих сообщества.
Музыкальный проект „Виру Лаул 24“, реализованный Хирво Сурва и Эстонским музыкальным советом в 2023–2024 годах, объединил школьников Ида-Вирумаа и способствовал интеграции через культуру и совместные мероприятия. В рамках проекта был создан объединённый хор из учеников школ Ида-Вирумаа и хоров Таллинна. Хор выступил с концертами, посвящёнными Дню восстановления независимости Эстонии в 2024 году, в Кохтла-Ярве, Нарве и Тойле, в сопровождении симфонического оркестра города Нарвы.
Проект помог приблизить молодежь Ида-Вирумаа к эстонской культуре, музыке и языку, а также открыл эстонской молодежи разнообразие культурной жизни региона. Хирво Сурва вдохновляет и объединяет, разрушая языковые и культурные барьеры. Его подход через музыку и совместную деятельность стал новаторским примером интеграции, который тепло восприняло общество.
„Искра года“ – Алика Милова.
Категория „Искра года“ награждает яркую деятельность в области интеграции. Алика Милова, эстонская певица, представляла Эстонию на Евровидении 2023 года. Ее успех вдохновил жителей Эстонии, объединяя людей в поддержке её выступления. После Евровидения Алика участвует в проектах, сближающих разные сообщества, например, в музыкальных программах, основанных на культурном наследии.
Алика — молодая талантливая певица, гордящаяся своими корнями из Нарвы и Ида-Вирумаа. Ее успех доказывает, что девушка из Нарвы может завоевать сердца всей Эстонии. Алика разрушает предубеждения, вдохновляет молодёжь и становится примером для подражания.
Вестник года – передача „KEELEVESKI“ на ETV+.
Категория „Носитель послания года“ награждает за формирование установок, способствующих интеграции, через медиа.
Передача „Keeleveski“ на канале ETV+ — это 12-серийный цикл, посвящённый изучению эстонского языка и культуры. В передаче участники исследуют эстонский язык через кино, музыку и литературу, а также получают практические советы по изучению языка.
Передача помогает русскоязычным зрителям преодолеть страх ошибок, ломает стереотипы о сложности эстонского языка и укрепляет веру в общую культурную среду Эстонии.
Золотой фонд интеграции – Александр Дусман.
Категория „Опора интеграции“ награждает за многолетнюю деятельность по содействию интеграции и сохранению культурного разнообразия Эстонии.
Александр Дусман, руководитель Совета национальных культурных объединений Ида-Вирумаа, посвятил десятилетия развитию интеграции в регионе. Под его руководством проводились международные конференции, культурные фестивали и проекты, объединяющие общины.
Его деятельность вдохновляет многие этнические группы на совместную работу даже в сложные времена. Александр является ключевой фигурой в обеспечении мирного сосуществования и сотрудничества различных общин Ида-Вирумаа.
Специальная премия Года богатства культур – Анне Суйслепп.
Категория „Специальная премия года культурного богатства“ награждает за продвижение культурного разнообразия в Эстонии.
Анне Суйслепп, педагог и руководитель драматического кружка в Хаапсалу, помогает интегрировать семьи из разных культур в местное сообщество. Её проекты, такие как спектакль „В Ингерманландию“, освещают важные темы и способствуют разрушению стереотипов.
Анне демонстрирует, как даже в маленьком городе можно соединить людей из разных культурных сред, обогащая жизнь сообщества.