ФОТОГАЛЕРЕЯ | Лауреатов премии в области интеграции назвали в Таллинне

Лауреатом премии „Создатель диалога культур“ стал Хирво Сурва.

Категория „Создатель мостов года“ награждает проекты сотрудничества, направленные на жителей Эстонии с разными родными языками. В этом году на премию выдвинули 13 кандидатов, объединяющих сообщества.

Музыкальный проект „Виру Лаул 24“, реализованный Хирво Сурва и Эстонским музыкальным советом в 2023–2024 годах, объединил школьников Ида-Вирумаа и способствовал интеграции через культуру и совместные мероприятия. В рамках проекта был создан объединённый хор из учеников школ Ида-Вирумаа и хоров Таллинна. Хор выступил с концертами, посвящёнными Дню восстановления независимости Эстонии в 2024 году, в Кохтла-Ярве, Нарве и Тойле, в сопровождении симфонического оркестра города Нарвы.

Проект помог приблизить молодежь Ида-Вирумаа к эстонской культуре, музыке и языку, а также открыл эстонской молодежи разнообразие культурной жизни региона. Хирво Сурва вдохновляет и объединяет, разрушая языковые и культурные барьеры. Его подход через музыку и совместную деятельность стал новаторским примером интеграции, который тепло восприняло общество.

„Искра года“ – Алика Милова.

Категория „Искра года“ награждает яркую деятельность в области интеграции. Алика Милова, эстонская певица, представляла Эстонию на Евровидении 2023 года. Ее успех вдохновил жителей Эстонии, объединяя людей в поддержке её выступления. После Евровидения Алика участвует в проектах, сближающих разные сообщества, например, в музыкальных программах, основанных на культурном наследии.

Алика — молодая талантливая певица, гордящаяся своими корнями из Нарвы и Ида-Вирумаа. Ее успех доказывает, что девушка из Нарвы может завоевать сердца всей Эстонии. Алика разрушает предубеждения, вдохновляет молодёжь и становится примером для подражания.

Вестник года – передача „KEELEVESKI“ на ETV+.

Категория „Носитель послания года“ награждает за формирование установок, способствующих интеграции, через медиа.