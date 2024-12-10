Новости Эстонии
10.12.2024, 17:51

ФОТОГАЛЕРЕЯ | Лауреатов премии в области интеграции назвали в Таллинне

 
„Искра года“ – Алика Милова
„Искра года“ – Алика Милова
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

В этом году Фонд интеграции и Министерство культуры в 25-й раз вручили премии наиболее выдающимся деятелям в области интеграции в пяти номинациях. Лауреатов из предложенных кандидатур выбрало жюри, состоящее из экспертов в области интеграции. Каждый номинант получит премию в размере 1000 евро.

Лауреатом премии „Создатель диалога культур“ стал Хирво Сурва.

Категория „Создатель мостов года“ награждает проекты сотрудничества, направленные на жителей Эстонии с разными родными языками. В этом году на премию выдвинули 13 кандидатов, объединяющих сообщества.

Музыкальный проект „Виру Лаул 24“, реализованный Хирво Сурва и Эстонским музыкальным советом в 2023–2024 годах, объединил школьников Ида-Вирумаа и способствовал интеграции через культуру и совместные мероприятия. В рамках проекта был создан объединённый хор из учеников школ Ида-Вирумаа и хоров Таллинна. Хор выступил с концертами, посвящёнными Дню восстановления независимости Эстонии в 2024 году, в Кохтла-Ярве, Нарве и Тойле, в сопровождении симфонического оркестра города Нарвы.

Проект помог приблизить молодежь Ида-Вирумаа к эстонской культуре, музыке и языку, а также открыл эстонской молодежи разнообразие культурной жизни региона. Хирво Сурва вдохновляет и объединяет, разрушая языковые и культурные барьеры. Его подход через музыку и совместную деятельность стал новаторским примером интеграции, который тепло восприняло общество.

„Искра года“ – Алика Милова.

Категория „Искра года“ награждает яркую деятельность в области интеграции. Алика Милова, эстонская певица, представляла Эстонию на Евровидении 2023 года. Ее успех вдохновил жителей Эстонии, объединяя людей в поддержке её выступления. После Евровидения Алика участвует в проектах, сближающих разные сообщества, например, в музыкальных программах, основанных на культурном наследии.

Алика — молодая талантливая певица, гордящаяся своими корнями из Нарвы и Ида-Вирумаа. Ее успех доказывает, что девушка из Нарвы может завоевать сердца всей Эстонии. Алика разрушает предубеждения, вдохновляет молодёжь и становится примером для подражания.

Вестник года– передача „KEELEVESKI“ на ETV+.

Категория „Носитель послания года“ награждает за формирование установок, способствующих интеграции, через медиа.

Передача „Keeleveski“ на канале ETV+ — это 12-серийный цикл, посвящённый изучению эстонского языка и культуры. В передаче участники исследуют эстонский язык через кино, музыку и литературу, а также получают практические советы по изучению языка.

Передача помогает русскоязычным зрителям преодолеть страх ошибок, ломает стереотипы о сложности эстонского языка и укрепляет веру в общую культурную среду Эстонии.

Золотой фонд интеграции – Александр Дусман.

Категория „Опора интеграции“ награждает за многолетнюю деятельность по содействию интеграции и сохранению культурного разнообразия Эстонии.

Александр Дусман, руководитель Совета национальных культурных объединений Ида-Вирумаа, посвятил десятилетия развитию интеграции в регионе. Под его руководством проводились международные конференции, культурные фестивали и проекты, объединяющие общины.

Его деятельность вдохновляет многие этнические группы на совместную работу даже в сложные времена. Александр является ключевой фигурой в обеспечении мирного сосуществования и сотрудничества различных общин Ида-Вирумаа.

Специальная премия Года богатства культур – Анне Суйслепп.

Категория „Специальная премия года культурного богатства“ награждает за продвижение культурного разнообразия в Эстонии.

Анне Суйслепп, педагог и руководитель драматического кружка в Хаапсалу, помогает интегрировать семьи из разных культур в местное сообщество. Её проекты, такие как спектакль „В Ингерманландию“, освещают важные темы и способствуют разрушению стереотипов.

Анне демонстрирует, как даже в маленьком городе можно соединить людей из разных культурных сред, обогащая жизнь сообщества.

Лауреаты премий в области интеграции за последние 3 года:

Золотой фонд интеграции

2023 Павел Иванов

2022 Елена Скульская и Марью Лауристин

2021 Премия не присуждалась

Создатель диалога культур

2023 Мария Сакариас

2022 Хелен Силдна

2021 Институт Эстонии

Искра года

2023 Кирилл Бадикин

2022 Украинская школа Таллиннской Лиллекюлаской гимназии

2021 Женская сборная Эстонии по фехтованию

2021 Sofiit Klubi

Вестник года

2023 Редакция Радио 4

2022 Отдел по связям с общественностью Эстонского национального музея

2021 Тийна Пяртель

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