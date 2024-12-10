ВИДЕО | Водителя, совершившего этот безумный обгон, ждет серьезный штраф и лишение прав

В середине ноября участники дорожного движения на трассе Таллинн — Рапла стали свидетелями леденящего кровь обгона, в котором только чудом никто не пострадал.

Об инциденте написал портал RusDelfi, информация и видео распространились в социальных сетях. Помимо автомобилиста, снявшего видео, в полицию с жалобой на водителя, совершившего опасный маневр, обратились еще несколько граждан.

Полиция к сегодняшнему дню выяснила, что это был за автомобиль и установила личность его водителя. На прошлой неделе водитель побывал в отделении полиции, где дал пояснения своим действиям на дороге.

„Закон о дорожном движении предусматривает за создание опасной ситуации при обгоне штраф в размере до 800 евро и возможность лишения водительских прав на срок до 12 месяцев. Каким будет наказание для водителя, станет ясно в начале января“, - сообщает Центр надзора за дорожным движением Департамента полиции и погранохраны на своей странице в Facebook.

„Опасный для жизни идиот!“

„Если бы я был на несколько метров ближе к находящемуся впереди автомобилю, то, видимо, вы бы писали другую статью“, - заметил читатель, приславший порталу Delfi видео с опасным обгоном.

„Я сам работаю в скорой помощи и имею разрешение на поездку в режиме тревоги. Усвоенное в ходе обучения и опыт вождения, вероятно, помогли выполнить этот „маневр“. Но это просто неимоверно повезло“, - сказал он.

Читатель разместил видео также в социальной сети в группе жителей волости Кохила, где совершившего обгон водителя назвали „опасным для жизни идиотом“.

Департамент полиции и погранохраны настоятельно напоминает всем водителям о важности соблюдения правил дорожного движения. Безопасность на дороге зависит от каждого участника, и даже незначительное нарушение может привести к серьезным последствиям. Для обеспечения безопасности соблюдайте скоростной режим, держите дистанцию и не отвлекайтесь на дороге, будьте внимательны на перекрестках и пешеходных переходах, а также избегайте вождения в уставшем или больном состоянии.