„Пусть этот ребенок будет моим. Я назову его Кен Кууземаа“. Подозреваемая в убийстве собственного ребенка женщина хочет обвинить в случившемся соседей?

„Карин, я выступлю против Лаанемаа, я предъявлю обвинение этой семье в похищении моего ребенка. Как ты считаешь?“ Находясь в заключении в Марокко, Кайри Кууземаа обратилась с таким вопросом к своей сестре. Женщину судят по обвинению в убийстве собственного ребенка и надругательстве над его трупом. По словам прокурора, Кууземаа, зная о своей беременности, самостоятельно родила живого и доношенного мальчика. Позже она перекрыла ребенку воздушное пространство и вынесла обнаженное тело в поле, где его нашла соседская собака.