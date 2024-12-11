„Пусть этот ребенок будет моим. Я назову его Кен Кууземаа“. Подозреваемая в убийстве собственного ребенка женщина хочет обвинить в случившемся соседей?(1)
„Карин, я выступлю против Лаанемаа, я предъявлю обвинение этой семье в похищении моего ребенка. Как ты считаешь?“ Находясь в заключении в Марокко, Кайри Кууземаа обратилась с таким вопросом к своей сестре. Женщину судят по обвинению в убийстве собственного ребенка и надругательстве над его трупом. По словам прокурора, Кууземаа, зная о своей беременности, самостоятельно родила живого и доношенного мальчика. Позже она перекрыла ребенку воздушное пространство и вынесла обнаженное тело в поле, где его нашла соседская собака.
Судя по всему, прозвучавшие на очередном судебном заседании записи телефонных разговоров являются самыми важными уликами. Вопрос о том, насколько законны такие доказательства, еще решается Государственным судом. Дело в том, что эти разговоры были записаны в ходе оперативно-розыскной деятельности, которая велась в отношении Карин, сестры Кайри.