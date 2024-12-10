10.12.2024, 15:23
ВИДЕООБЗОР и МАТЧ В ЗАПИСИ | Эстоно-латвийская лига: „Кейлаская баскетбольная школа“ потерпела 11-е поражение подряд, проиграв одному из лидеров
ФОТО: | Delfi Meedia
Во вторник, 10 декабря, в рамках эстонско-латвийской баскетбольной лиги Optibet „Кейлаская баскетбольная школа“ потерпела разгромное поражение на своем паркете от „Ригас Зелли“ со счетом 42:89. Матч в записи и видеообзор видят все подписчики Delfi.
К концу первой четверти гости из „Ригас Зелли“ вели со счетом 15:12, несмотря на низкий процент реализации дальних бросков (1 из 12). Во второй четверти латвийская команда значительно усилила игру, увеличив отрыв к перерыву до 43:21. В третьей четверти преимущество „Ригас Зелли“ продолжало расти, достигнув 36 очков (70:34). Финальный свисток зафиксировал уверенную победу гостей с разгромным счетом 89:42
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