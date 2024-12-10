10.12.2024, 15:23
СЕГОДНЯ на DELFI TV | Эстоно-латвийская лига: сможет ли „Кейлаская баскетбольная школа“ одержать первую победу в матче против одного из лидеров?
Начало в 19:00
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня, в рамках эстонско-латвийской баскетбольной лиги Optibet, „Кейлаская баскетбольная школа“ проведет домашний матч против „Ригас Зелли“. Игра начнется в 19:00, и её можно будет увидеть в прямом эфире для всех подписчиков Delfi.
„Кейлаская баскетбольная школа“ начала сезон с десяти поражений, став единственной командой без побед в лиге Optibet. В свою очередь, „Ригас Зелли“ (11:3) занимает второе место в таблице.
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