Баскетбол
10.12.2024, 15:23

СЕГОДНЯ на DELFI TV | Эстоно-латвийская лига: сможет ли „Кейлаская баскетбольная школа“ одержать первую победу в матче против одного из лидеров?

 
Начало в 19:00
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ФОТО: Rauno Volmar | Delfi Meedia

Сегодня, в рамках эстонско-латвийской баскетбольной лиги Optibet, „Кейлаская баскетбольная школа“ проведет домашний матч против „Ригас Зелли“. Игра начнется в 19:00, и её можно будет увидеть в прямом эфире для всех подписчиков Delfi.

„Кейлаская баскетбольная школа“ начала сезон с десяти поражений, став единственной командой без побед в лиге Optibet. В свою очередь, „Ригас Зелли“ (11:3) занимает второе место в таблице.

Главные тренеры обеих команд хорошо знакомы друг с другом. Тренер „Ригас Зелли“, Юрис Умбрашко, много лет играл под руководством Андреса Сыбра в Раквере.

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