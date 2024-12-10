СЕГОДНЯ на DELFI TV | Эстоно-латвийская лига: сможет ли „Кейлаская баскетбольная школа“ одержать первую победу в матче против одного из лидеров?

Сегодня, в рамках эстонско-латвийской баскетбольной лиги Optibet, „Кейлаская баскетбольная школа“ проведет домашний матч против „Ригас Зелли“. Игра начнется в 19:00, и её можно будет увидеть в прямом эфире для всех подписчиков Delfi.